公墓「貴重龍柏樹」沒人守！山老鼠鐵鋸盜伐全被拍　下場慘了





▲賴男等4人到公墓盜伐貴重龍柏樹遭判刑。（示意圖／翻攝維基百科）

記者陳羿妏／綜合報導

賴姓男子夥同王男、郭男及廖男2020年1月9日晚間，到屏東縣高樹鄉泰山村沿山公路旁的公墓，以鐵鋸盜伐3株貴重的龍柏樹。一審屏東地院審結，依結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪，將4人分別判刑8月至1年不等刑期。賴男、王男不服提上訴，日前二審高雄高分院審理後駁回，維持賴男判1年、王男判8月的量刑，全案定讞。

判決指出，賴男與郭男事先謀議，由郭男竊取貴重樹木，並由賴男交付金錢。2020年1月9日下午2時許，郭男騎車到屏東縣高樹鄉泰山村沿山公路旁的公墓，尋找貴重樹種，期間發現龍柏樹，既大株且無人看守，同日晚間7時許，遂邀王男一起騎車前往公墓，持鐵鋸竊取龍柏樹。

不料，郭男因機車無法負載龍柏樹離開現場，便通知賴男，隨後賴男請廖男向不知情的友人借車，2人一起開車前往與郭、王會合後，再由賴男交付現金5000元，郭男、王男各分2500元，至於龍柏樹則被載往賴家擺放。

直到陳姓失主發現遭竊報警，警方循線調閱路口監視器，才逮到賴男等4人，訊後移送屏東地檢署偵辦，全案因而曝光。

一審屏東地院審理後，依結夥三人以上攜帶兇器竊盜罪，將4人分別判刑8月至1年不等刑期。賴男、王男不服提上訴，日前二審高雄高分院審理後駁回，維持賴男判1年、王男判8月的量刑，全案定讞。