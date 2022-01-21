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共處一室！米克斯犬咬死13隻蜜袋鼯　飼主遭動保處罰款1.5萬

▲桃園市蔡姓女子前年底至去年初在租屋處先後飼養13隻蜜袋鼯，同年友人請蔡女幫忙照顧米克斯犬，未料米克斯犬兩度掙脫繩索咬死13隻蜜袋鼯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓女子前年底至去年初在租屋處先後飼養13隻蜜袋鼯，同年友人請蔡女幫忙照顧一隻米克斯犬，未料米克斯犬兩度掙脫繩索咬死13之蜜袋鼯。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓女子在八德租屋處先後飼養13隻蜜袋鼯，同年6月友人將一隻米克斯犬請蔡女幫忙照顧幾天，不料米克斯犬趁蔡女不注意之際掙脫繩索，並推倒飼養蜜袋鼯籠子，先後將13隻蜜袋鼯全部咬死，後來被動保人員察覺報警處理，警方訊後將蔡女依違反動保法移送桃檢偵辦，桃檢調查認定蔡女並非刻意虐待動物，將她不起訴處分。

檢方指出，蔡女行為是否違反「動保法」第30條過失使動物死亡，此部分屬行政罰範圍，將函請主管機關認定；桃園市動保處則說，已依「動保法」第5及30條預計開罰1萬5000元，並呼籲飼主照顧動物時應注意不同動物屬性，隨時留意動物狀況。

檢警調查，21歲的蔡姓女子於2020年12月至隔年1月間，在八德區租屋處陸續領養7隻蜜袋鼯，後來又收容6隻，總計飼養13隻，同年6月間，友人拜託蔡女幫忙照顧1隻白色米克斯犬。

▲桃園市蔡姓女子飼養13隻蜜袋鼯，卻遭友人委託代為照顧隻米克斯犬先後咬死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔡姓女子飼養13隻蜜袋鼯，卻遭友人委託代為照顧隻米克斯犬先後咬死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

去年7月5日米克斯犬竟掙脫繩索，並將其租屋處搞得一團亂，並將飼養蜜袋鼯的2個籠子弄翻，咬死其中6隻蜜袋鼯，蔡女沒找到存活的7隻蜜袋鼯，並加以妥善安置，同年8月4日上午10時許，蔡女才發現剩餘7隻蜜袋鼯也慘遭咬死，蔡女友人發現後認為蔡女涉嫌虐待動物，因此報警提告，桃園市動保處勘驗後也依違反動保法，將蔡女函送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，蔡女否認犯行，辯稱當時受委託友人委託照顧寄宿的白色米克斯犬，該犬都有以圍籬與繩索固定，但犬隻掙脫破壞環境，回家後發現6隻蜜袋鼯被咬死，陽台也被打開，遍尋不著剩下的7隻蜜袋鼯，就以為不見了，未料隔月才發現剩的7隻蜜袋鼯，但都已死亡。

蔡女說，飼養期間都有提供充足飲用水與食物給蜜袋鼬，返回租屋處驚覺米克斯犬已掙脫繩索，當下曾尋找剩餘7隻蜜袋鼯，但未找到；檢方從蔡女與犬隻飼主、蜜袋鼬送養人等對話，顯示蔡女確實有管束犬隻，案發後要求飼主接回，並對蜜袋釉死亡感到難過與自責等，還說要將蜜袋鼯送去火化等語，認為蔡女並非刻意虐待動物，偵結予以蔡女不起訴處分。

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