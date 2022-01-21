一口氣暴增23例「仍不升三級？」　1類人驚喊先不要：會炸鍋

記者邱晟軒／綜合報導

國內今（21日）新增23例本土病例，其中10例與高雄有關；另桃園機場、西堤餐廳群聚持續延燒。對此，就有網友表示，疫情現在幾乎是遍地開花了，中南部也開花了，直言「現在不升三級的依據到底是什麼？」貼文曝光後，引發熱議。

國內新增23例本土病例，當中有10例與高雄港工作的染疫父親（案18156）相關；另桃園機場、西堤餐廳仍有相關個案新增；今天也另增加45例境外移入，確診個案無人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中昨說，高雄一家三口（案18155~18157）案情一開始是一名幼兒（18155）看病有症狀，被檢驗陽性，回頭追父母２人陽性，父親（18156）本身工作與高雄港相關，另有北部足跡。不過高雄市長陳其邁指出，經過詳細疫調後排除有北部足跡，詳細來源還需調查。

▲指揮中心公布1/21確診個案。（圖／指揮中心提供）

有一名網友在PTT八卦板發文表示，疫情現在幾乎是遍地開花了，中南部也開花了，很多人都說應該升三級，有人猜學測完後升三級、年後升三級等等，今天也開始在各種群組看到所謂要升三級的的小道消息，也有不少人說不會升三級，因為Omicron造成的重症不多，所以不會造成醫療崩潰等等理由，於是他詢問眾人，「我比較納悶現在不升三級的依據到底是什麼？」

貼文曝光後，引起許多網友紛紛回應，「過年前不可能」、「不可能三級啦！除非醫療瀕臨崩潰」、「之前信誓旦旦的說收斂了，如果升級，面子往哪裡擺」、「現在就當成流感來看啊不然勒」、「放假時三級，上班二級就好了」、「等學測結束吧，現在問居心叵測好嗎」。

▲防疫警戒升不升三級？話題引網友熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

針對全台有沒有機會升三級警戒，也有網友認為，「再過一周是年假，一升就是兩個禮拜起跳，等於整個年假都要泡湯，這種印象只要有記憶的一輩子大概很難忘，更別說大多數商家一整年就是靠過年這波進補，今年都那麼慘了再少賺過年這波的話還不炸鍋？如果升三級，執政黨基本上年底不用選舉了。」

對此，不少網友紛紛認同表示，「現在升三級，餐飲業民怨會很大」、「過年前升三級，餐廳會倒一片」、「現在餐廳一堆訂位改外帶根本來不及了」、「就問一句，沒重症三什麼級，餐飲不用顧嗎」、「 一定硬撐到過年後啦，旅遊業餐廳接多少了」、「其實很明顯，現在政府就是知道我們要錢不要命，大家也知道危險，但是先賺錢比較重要，過年後再三級大家比較不會怨恨」。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▼本土疫情持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）