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社會 社會焦點 保障人權

他酒後借友人機車外出　沒戴安全帽+逆向+闖紅燈慘了

▲男子酒後竟向友人借車來酒駕，遭埔里警方攔查送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒後竟向友人借車來酒駕，遭埔里警方攔查送辦。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮一名男子日前飲酒後，仍向友人借用機車外出買晚餐，卻沒戴安全帽又闖紅燈，遭警方發現攔查，當場遭逮捕、訊後移送法辦；警方呼籲，車主即使不知車輛遭酒駕使用，但若對方未繳交或逾期繳交罰鍰，愛車仍有遭吊扣甚至拍賣的風險，提醒車主多加留意、共同防制酒駕。

埔里警分局指出，日前員警執行巡邏勤務，行經埔里鎮中山路三段、蘭陽街口，發現一名機車騎士不但闖紅燈、逆向，且未戴安全帽，立即加以攔停，隨後聞到該名男子身上散發濃濃酒味，經酒測發現超標，當場依涉嫌刑法公共危險罪逮捕。

警方於處理過程中調查，該名男子於當日白天工作時飲用含有酒精成份飲料，傍晚酒力未退，即向友人商借機車前往附近店家購買晚餐，以為短短行程不會被發現、連安全帽也不戴，卻因闖紅燈而露餡，還連累友人、害人害己。

警方表示，雖然車主在對駕駛人飲酒並不知情下，未違反《道路交通管理處罰條例》第35條第7項：「汽機車所有人，明知汽機車駕駛人有第一項各款情形，而不予禁止駕駛者，依第一項規定之罰鍰處罰，並吊扣該汽機車牌照三個月」之規定，但如若對方未依規定繳納罰鍰，依同條例第35條、85-2、85-3條規定，即無法將車輛領回，如逾期限仍未繳納，愛車甚至可能遭到拍賣。

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