借車酒駕又拒測遭罰9萬　「扣押哥哥薪資」讓他立刻繳清

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區陳姓義務人將名下車輛借給胞弟使用，孰料，胞弟卻在台中酒駕、拒絕酒測遭裁罰9萬元，案子被移送到士林分署執行。士林分署收案後，查到陳姓義務人在某知名飯店工作，立即發函扣押他的薪水，胞弟得知自己錯誤行為恐會害哥哥因此飯碗不保，立刻拿著錢前往繳納，終於結束糾纏4年多的裁罰案件。

▲陳姓義務人的弟弟，駕駛他名下所有汽車酒駕甚至拒絕酒測，遭裁罰9萬元，後因拒繳罰鍰，案件移送到士林分署執行 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林執行署指出，陳姓義務人在北部一家知名飯店擔任資深廚師，2017年將名下的車借給胞弟使用，豈料胞弟駕車行經台中市大里區在設有告示執行酒精濃度測試的檢定處所時，不依指示停車接受稽查，遭警員舉發後，由台中交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例裁處9萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，同時得參加道路交通安全講習。

但陳姓胞兄認為他自己並非實際駕駛人，不服台中交裁處裁罰，便提起行政救濟程序，士林地方法院行政訴訟庭雖一度判決他勝訴，全案經台北高等行政法院判決後，判他敗訴，理由則是，汽車所有人未在舉發通知單所載應到案日期前檢具相關事證及應歸責人的相關資料，向裁罰機關即交裁處告知應歸責的人，因此仍處罰汽車所有人。

▼陳姓男子駕駛胞兄名下轎車，因拒絕酒測遭裁罰9萬 。（圖／記者黃宥寧翻攝）



後來陳姓胞兄仍拒絕繳納罰鍰，台中交裁處將案件移送士林分署執行，士林分署在今年1月12日收案後，火速於同年1月14日核發執行命令扣押陳姓胞兄薪資，後來其弟知道哥哥因為自己酒駕拒測惡行而受牽連，立刻在20日前往繳清罰緩。糾纏4年多的裁罰案件，在移送士林分署後不到一週就使義務人繳清結案，順利圓滿落幕。

對此，士林分署表示，酒駕害人害己，已成為全民公敵，對於酒駕相關案件士林分署絕對迅速及強力執行，民眾切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務，並再次呼籲駕駛人應遵守交通規則，切勿酒後駕車，以身試法，如遭裁罰亦應盡速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益，甚至累及家人而後悔莫及。