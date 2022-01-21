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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院初審　酒駕未肇事初犯最重關3年

▲▼北市警局規劃10天酒駕大執法，也曝光酒駕違規路段前10名。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方進行酒測攔檢。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

酒駕造成不少無辜民眾家破人亡，歷經兩日逐條審查，立法院司法及法制委員會今（21）日初審通過《刑法》第185之3條條文修正草案，將酒駕未肇事刑責由從現行的2年以下有期徒刑增加至3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金。

立法院交通委員會上周甫初審通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，明定10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實，並提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，從600至3000元罰鍰，提高到6000至15000元，此外，駕駛若在警方酒測前飲酒、吸毒以求脫罪，比照拒絕酒測處罰。

為進一步遏止酒駕，立法院司法及法制委員會今天初審通過《刑法》第185之3條條文修正草案，將現行酒駕未肇事的刑責，從2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金的規定，改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；至於酒駕肇事致人於死或致重傷者，則維持現行刑度，但增訂得併科罰金的規定。

初審通過條文明定，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

此外，條文規定，酒駕或吸毒駕車慣犯，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

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