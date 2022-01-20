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立委提酒駕修法「最重死刑」　法務部次長：只是在騙老百姓

▲▼立法院財政委員會 主席費鴻泰VS法務部次長蔡碧仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部次長蔡碧仲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院19日排審刑法修正草案，多位立委提案把「酒駕致死」刑度提升至死刑、無期徒刑。對此，法務部次長蔡碧仲認為，法貴執行，修法當然可以定死刑，但法院若不會判死，真的判死刑又不執行，只是在騙老百姓，再次讓老百姓對司法失望。

綜合媒體報導，立法院19日排審刑法部分條文修正草案，朝野立委提出包含提升至死刑或無期徒刑、連帶責任及沒收車輛的相關提案。不過法務部針對「刑度提升至死刑、無期徒刑」持保留態度，認為必須考量罪刑相當原則、刑法刑度級距以及國際公約等，建請立委再酌。

對此，國民黨籍立委葉毓蘭批評，法務部以空話搪塞委員，無法滿足國人期待。法務部次長蔡碧仲則直言，建請再酌是客氣話，不是講空話，實際上就是比較委婉的反對。

蔡碧仲解釋，法貴執行，不能執行的法律沒人會怕，當然可以定死刑，但若今天檢方起訴酒駕「未必故意」，法官會判死刑嗎，讓社會充滿期待，最後卻再次受傷，且國際兩公約又該如何考慮，判死又不執行，只是在騙老百姓，讓老百姓對司法失望。

他認為，人最怕關，所以希望法院盡量判處6個月以上徒刑，讓其沒有易科罰金機會，就算判處6個月以下，也應要求檢察官從嚴審核，盡量不准易科罰金，如今雖然還沒有修法，但檢察官不准易科罰金的酒駕案，目前已有幾十件案例，這是檢方嚴懲酒駕的作為。

他強調，酒駕需透過各層面處理，刑法一直加重刑度到死刑，這樣殺人罪要判什麼，至於再犯年限從5年改為10年，法務部則百分百同意，要讓酒後肇事者一輩子都知道警惕。

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