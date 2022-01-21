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PCR一戳恐怖感染　鼻軟骨全化了「2洞變1洞」！她狂流果凍狀血塊

▲▼ 塞蘭接受PCR檢測後，鼻子開始流出血塊。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 塞蘭接受PCR檢測後，鼻子開始流出血塊。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

阿根廷發生一起離譜事件，一名女子因工作需要，頻繁接受PCR檢測，有次檢測完開始感到不適，起初鼻子只有輕微的搔癢感，後來開始持續流出血塊，卻被醫院以病情不緊急為由拒絕看診，直到4個月後才發現，她的鼻軟骨已經整塊化掉，得花5萬元手術費重建。

來自阿根廷東南部卡萊塔奧利維亞（Caleta Olivia）的女子塞蘭（Claudia Serran）平時的工作是照顧長者，因染疫風險高，須頻繁接受PCR檢測，去年8月帶著一名老婦人到私人診所就醫，她自己也必須接受檢測，沒想到這一戳卻是惡夢的開始。

塞蘭這天起便持續不適，從最初的搔癢感到後來開始流出果凍狀的血塊，鼻孔中出現4至5公分的大洞，臉上也冒起疹子，就醫卻被告知「狀況不緊急」，但疼痛依然持續，整整拖了4個月後才發現，鼻子感染已經嚴重惡化，令她失去鼻子中間的軟骨，二邊鼻孔頓時互通，變成只有一邊。

醫師告訴塞蘭，如果繼續拖下去，不接受治療，感染可能蔓延到大腦，導致她喪命。塞蘭必須緊急接受鼻軟骨重建手術，費用高達20萬披索（約新台幣5.3萬元），對她來說是筆相當大的開銷，因此要求當初因過失導致她鼻子感染的診所為她支付醫藥費作為賠償。

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