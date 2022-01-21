學校成Omicron重災區！　天津、安陽「累計感染學生超280人」

▲天津近日爆發Omicron疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

天津市、河南省安陽市兩地由Omicron變異株引發的疫情還在持續。據大陸國家衛健委消息，截至1月19日，天津本輪Omicron引發的新冠肺炎疫情已經累計感染者已達340例，河南省安陽市本輪疫情累計有確診病例452例。據悉，兩地均有學校發生了聚集性疫情。

據《中國青年報》報導，據悉，河南省安陽市的疫情是由天津市Omicron疫情外溢所致。截至1月20日，兩地已公佈的流調信息發現，安陽209例是學生；天津78例是學生。

截至1月20日，河南省安陽市209例學生確診者中，其中196例來自湯陰縣育才學校。據了解，湯陰縣育才學校是一所寄宿制學校，有高中部、國中部和國小部。據《央視》報導，1月8日被管控之前，Omicron病毒已經在學校隱匿傳播了5天，1月10日，該校的確診病例數開始增多。

疫情發生後，湯陰縣將育才學校封控管理的4040人進行了閉環轉運。安陽市20日公布的60例確診病例的流調信息顯示，仍有34例來自育才學校。

天津方面，1月8日，天津市發現2例Omicron感染者，其中1例是天津市咸水沽第七小學的學生，年僅10歲。截至20日，天津市此輪疫情已公佈了280例陽性感染者的流調信息，其中78例是學生（28例來自咸水沽第七小學，32例來自高莊子小學）。

截至1月19日，天津市和河南省安陽市感染Omicron的學生共287例。1月20日，天津市新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會通告，疫情集中爆發地津南區的疫情已得到有效控制。