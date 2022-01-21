耳痛、關節痛要注意　英國更新感染Omicron病毒20大常見症狀

▲前5大症狀仍以流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛為主。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國疫情追蹤程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」整理出感染Omicron毒株後的20大症狀，依據最近一期更新，最常見的5大症狀仍是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛，情緒低落及嗅覺喪失已經被排除刪去，同時新增耳痛及不尋常關節痛。

英國ZOE公司的新冠肺炎研究小組專家每週都會針對疫情數據進行研究，並更新英國當地最常見的確診症狀。以下為專家整理出的感染Omicron後的20大染疫症狀：

1.流鼻涕

2.頭痛

3.疲勞

4.喉嚨痛

5.打噴嚏

6.持續性咳嗽

7.聲音沙啞

8.其他

9.不尋常關節痛

10.發冷或顫抖

11.發燒

12.頭暈

13.眼睛痠痛

14.腦霧（Brain fog）

15.不尋常肌肉疼痛

16.嗅覺改變

17.食欲不振

18.腺體腫脹

19.胸痛

20.耳痛

依據最新一期的更新，情緒低落（feeling down）及嗅覺喪失（ loss of smell）被排除，同時新增耳痛（earache）及不尋常關節痛（unusual joint pains）。不過，前5大症狀仍以流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛為主。

ZOE公司主導「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」首席科學家斯佩克特（Tim Spector）表示，一旦確診，可能會有咳嗽、肌肉疼痛、嗅覺改變、食慾不振、胸痛、耳痛，還有其他許多症狀。

另據英國國家統計局統計，最常見的3種症狀為咳嗽、疲勞及頭痛。不過這些症狀與英國國民保健署（NHS）列出的3種主要症狀有些不同。自英國2020年3月疫情爆發以來，NHS始終把持續性咳嗽、嗅味覺及高燒列為新冠症狀。

英國19日通報新增10萬8069例確診，低於上週三的12萬9587例，首相強生宣布，Omicron疫情已達峰頂，加上大部分地區的感染水平下降，因此英國將自1月27日起，取消大部分的新冠防疫措施，民眾在公共場所不再被要求強制戴口罩，出席大型活動也無需再出示疫苗護照。

斯佩克特表示，儘管如今認定最壞時期已經過去，但依據ZOE數據，由於返校等因素，孩童出現症狀的狀況增加，「出現類似感冒症狀時，就要隔離和篩檢」。

▼英國宣布27日起取消大部分的新冠防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）

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