為了籌生活費...22歲無業軟爛男當藥頭　月收1萬只能住破套房

▲桃園一名22歲鍾男為了賺生活費，不選擇工作，跑去販售毒品，結果被警方盯上逮捕。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市刑大日前執行網路巡邏，發現桃園一名22歲鍾嫌在網路販售新興毒品「彩虹菸」，經長期跟監，7月中旬在一處停車場逮捕鍾嫌，查扣51.6克的彩虹菸。警方查出，鍾嫌無業不去工作，竟想靠販毒維生，每月「販毒成果」僅1萬多，住在簡陋套房，勉強度日。

台中市刑大偵三隊指出，警方掌握情資，桃園市中山北路一處停車場交易，長期出現毒品人口聚集交易，經長期跟監，鎖定22歲的鍾姓藥頭，發現鍾姓藥頭疑似販售新興三級毒品「彩虹菸」，時常開車到該處停車場，躲在監視器死角交易毒品，自以為無人知曉，卻都被警方蒐證掌握，警方見時機成熟，一舉將鍾男壓制逮捕，總計查扣2包彩虹菸（毛重51.9克），全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲鍾嫌雖然販毒維生，但不像其他藥頭有大量不法資金，反而月收入不高，僅1、2萬，租了一個小套房度日。（圖／記者許權毅翻攝）



鍾嫌供稱，因為生活拮据，在桃園租了一個小套房，環境也是相當簡陋，但鍾好手好腳，年紀輕輕不努力工作，卻用賣毒來賺錢。

▲彩虹菸屬於一種新興三級毒品，外觀與一般香菸有差異。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，彩虹菸屬於一種新興毒品，大多是將浸溼的菸草，用油膩的捲煙紙包著，外觀明顯有別於一般香菸，且聞起來有焦甜味。行政院公告為三級毒品，持有、施用三四級毒品，罰鍰新台幣15000元至50000元，並接受毒品危害講習。