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南消七大隊推廣防火防災意識　「火神護祐、平安祈福2」點燈儀式登場

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場，市長黃偉哲從武廟掌轎全程遶境宣導至中正分隊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊於19日，晚上6時30分舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，市長黃偉哲、消防局長李明峯、祀典武廟主委林培火、義消總隊長黃崇銘、第七大隊長黃輝林、消友會第7辦事處長陳建翰、義消第七大隊長羅德春、顧問團長曾志耀、市議員共同點燈，並寫下祈福卡懸掛主燈下祈求平安，市民安居樂業幸福生活。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊為了推廣古蹟防災及提升市民防火意識，特別結合在地文化台灣祀典武廟的火德星君，辦理防範火災、護祐平安，祈福點燈為主題的消防燈籠繪畫比賽，同時也延續去年119消防節活動熱潮，今年也特別和日本群馬縣的燈籠進行交流，一同懸掛在中正分隊和台灣祀典武廟的外牆，增加今年度活動的可看度。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火德星君即民間俗稱的「火神爺」，又稱「火天金剛」，掌管天下一切與火相關的事務，祭祀火德星君可以庇佑居家安全，免於祝融回祿之災，對於消防人員來說更是守護神，每年都會虔誠祭拜，保佑市民朋友的財產安全。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次活動所繪製的燈籠超過2000顆，由台南市在地高中、國中、國小及幼兒園等學校師生共同參與，以台南古蹟廟宇防火圖案、消防救災救護、車輛裝備器材等圖案為主題繪製，展示於消防局中正分隊及台灣祀典武廟，並將燈籠分組由台南高商美術老師等3位擔任評審選出各組前３名，由消防局長李明峯代表市長黃偉哲表揚學生及頒贈相關單位感謝狀。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，感謝祀典武廟及第七大隊率領的團隊在去年辦理的消防祈福燈籠活動，甚至能搭配市府的水果行銷和日本群馬縣進行城市交流，今年再次舉辦更甚以往，也感謝消防之友會第7辦事處、義消第七大隊暨所屬中隊及台南高商的支持，讓這個活動更為圓滿，藉由點燈儀式、為市民朋友、為消防人員、為防疫工作祈福，祈求境內國泰民安、風調雨順、市民、消防人員、疫情大家都平安。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第七大隊中正分隊舉行「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，今晚盛大登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲最後從武廟掌轎，全程參與遶境宣導，一直到至中正分隊。七大隊指出，在燈籠成品的環繞點綴，中正消防分隊及祀典武廟在濃濃防火意識下，展現出政府與在地信仰充分結合呈現溫馨感性的場面，相信之後會成為市民朋友駐足欣賞的新興景點，熱情歡迎大家前來觀賞。

▲「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，十分盛大。（Taiwan Drone 100提供）▲「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，十分盛大。（Taiwan Drone 100提供）▲「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，十分盛大。（Taiwan Drone 100提供）▲「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，十分盛大。（Taiwan Drone 100提供）

▲「火神護祐、平安祈福點燈儀式」，活動十分盛大。（Taiwan Drone 100提供）

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