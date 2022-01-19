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12生肖幸運體質大揭秘　從出生時辰看出你的隱藏健康問題

文／湯鎮瑋老師

生肖和出生的時辰可看出性格與體質，也可由此掌握一個人的氣場與運勢。藉由這些與生俱來的特質，可一窺人生藍圖，掌握自己的優勢，淋漓盡致地揮灑專長和天賦，在對的時機發光發熱！而了解自己「先天的體質」，更可在病毒危機發生前做好自我養生，藉由後天補運強化正能量，讓你平安健康、催動好運連連！命理界阿湯哥湯鎮瑋老師在《2022福虎生風開運農民曆》中告訴你，從出生時辰或生肖，可看到你先天的體質傾向。

▲從出生時辰或生肖看先天體質。（圖／取自免費圖庫Pexels）

鼠／子時（23點～1點）

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子時，是一天之中陰氣最盛的時間；而子在五行之中屬水，水系統在人體器官中代表膀胱。從膀胱泌尿系統來看水的流通排泄，此時辰出生的人要特別留意膀胱健康。可以多吃山藥、蓮藕等食物，幫助養護膀胱黏膜健康，改善頻尿問題。

牛／丑時（1點～3點）

丑時，陰氣消退，陽氣增生；丑在五行之中屬土，人體代表脾臟。脾臟主要功能是代謝，此時辰出生的人要留意脾臟代謝系統問題，若是脾功能不佳，氣血不足，容易疲勞，注意力無法集中，甚至有體力時常透支的狀況。可多食用養脾食物如香蕉、大棗等等。

虎／寅時（3點～5點）

寅時，陰氣逐漸消散；寅在五行之中屬木，木在人體中代表筋骨和肝膽。肝膽是器官中的消化系統，若屬木之氣疏泄不順，易導致此時辰出生的人消化系統較弱。因肝屬木，可能引發食欲不振，多食用深色蔬菜可幫助排毒。

兔／卯時（5點～7點）

卯時，陽氣開始聚集；卯在五行之中屬木，五行屬木影響消化排毒系統。此時辰出生的人消化排毒器官之氣若不通，易有氣血不足的問題，而無法順利清除身體的毒素。毒素累積易消耗身體健康能量，宜從健康飲食著手，多吃纖維、穀物，少吃加工食品。

龍／辰時（7點～9點）

辰時，陽氣擴散；辰在五行之中屬土，對應在人體中皮膚亦屬土。若土之氣無法疏通，此時辰出生的人容易有皮膚代謝問題，需注意飲食均衡，避免過敏原食物。良好的生活作息和規律的運動，都能有所幫助。

蛇／巳時（9點～11點）

巳時，陽氣充足；巳在五行之中屬火，在人體中小腸亦屬火。若是旺盛火之氣無法消散，會影響小腸的吸收和整體的精神健康，氣血流通不順暢，腸道無法好好吸收、循環系統也會嚴重影響，使人氣色不佳。可食用天然發酵食品、益生菌保養身體。

馬／午時（11點～13點）

午時，日正當中，陽氣最盛之時；午在五行之中屬火，在人體器官中對應的是心臟。心臟是輸送循環系統中的血液，若是火氣過旺或是阻塞，對全身都有嚴重影響。此時辰出生之人要更注意養成運動習慣、充足的睡眠，是維護身體健康的不二法門。

羊／未時（13點～15點）

未時，陽氣略有消減；未在五行之中屬土，在人體器官中對應到胃。若是土之氣無法疏通，此時辰出生之人要多注意胃部或是消化系統的問題，三餐需定時定量，也可多食用秋葵、南瓜、蘋果等食物，保護胃黏膜。

猴／申時（15點～17點）

申時，陽氣逐漸消退，陰氣滋生；申在五行之中屬金，而身體經絡和肺都屬金。此時辰出生的人，要注意消化系統和身體經絡問題，保持經絡暢通、氣血充足，可多按摩活絡經脈，平常多喝水利於排毒。

雞／酉時（17點～19點）

酉時，陽氣已經散去，陰氣增加；酉在五行之中屬金，對應到人體器官中為肺部。若是屬金之氣不通順，此時辰出生的人易有肺部或是呼吸系統問題，建議可食用枇杷、蜂蜜等有助於養肺的食物，或杏仁、蓮藕、白芝麻等白色食物潤肺，可入菜搭配食用。

狗／戌時（19點～21點）

戌時，陰氣寒氣增長；戌在五行之中屬土，對應在人體是膝蓋關節等部位。若是屬土之氣流通不佳，此時辰出生的人容易有關節骨骼旳問題，要好好保健。可多食用乳製品、小魚乾、堅果類等食品。

豬／亥時（21點～23點）

亥時，是夜半陰氣最旺盛之時；亥在五行之中屬水，在人體上對應的是腎臟和泌尿系統。若無法宣洩水氣，此時辰出生之人，需要注意腎臟和泌尿系統問題，可以多食用蔓越莓、萵苣等蔬菜和魚肉、豆腐等食物。
 

▲生肖 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

★書名：湯鎮瑋2022福虎生風開運農民曆：讓12生肖虎翻天的流年流月運程，一生受用的個人風水小祕法，阿湯哥一次大公開！
★作者： 湯鎮瑋
★出版品牌：人類智庫
★出版日期：2021年11月
★定價：新台幣490元

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