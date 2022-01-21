防烏克蘭遇襲　拜登再警告：俄軍跨過邊界就算入侵

▲美國總統拜登（Joe Biden） 。（圖／路透）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國總統拜登今天表示，俄羅斯軍隊只要進入烏克蘭，就會被西方視為「入侵」。另外，昨天拜登說「小規模」入侵激起的反擊也會較輕，引發外界困惑，今天他也試圖澄清。

法新社報導，拜登表示：「如果有俄國集結的分隊跨過烏克蘭邊界，那就是入侵。」他還說，自己已「絕對清楚地」向俄國總統蒲亭表達立場。

拜登在白宮告訴記者，入侵行動「將面臨嚴重且同步的經濟回應，我已詳細跟盟友談過，也非常清楚地向蒲亭總統解釋」。

他說：「俄國會付出沉重代價。」

拜登昨天提到，「小規模」入侵激起的反擊也會較輕，今天他進一步澄清，指莫斯科不必然會發動標準入侵行動，「我們必須做好準備」。

拜登表示：「俄國長期運用公然軍事行動以外的措施來發動侵略。（例如）準軍事戰術、所謂的灰色地帶攻擊、俄軍不穿俄國制服行動等。」

他還說，莫斯科也經常使用網攻，「我們也須準備好運用手邊工具，以果斷且團結的方式來因應這些行動」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天推文，他希望「提醒強權，沒有所謂的小規模入侵」。

拜登則試圖直接安撫基輔，他說：「烏克蘭外長今天表示，他對我方支援和決心有信心─他有理由這麼想。」