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AI智能牙刷提供個別化分析！艾力克斯讚：感覺有牙醫在家裡

▲飛利浦Sonicare「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」功能、效果再升級！讓艾力克斯體驗後，直呼「感覺有牙醫在家裡」。（採訪撰稿 ／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

刷牙習慣人人有，但根據衛生福利部發布的焦點新聞顯示，臺灣成人牙周病盛行率超過8成，代表多數人可能「刷」錯了！

▲牙周病發生主要原因在於口腔清潔不當。（圖／記者姜國輝翻攝）

▲牙周病發生主要原因在於口腔清潔不當。（圖／記者姜國輝翻攝）

▲▼飛利浦,Sonicare,AI智能電動牙刷,牙醫師,林保瑩,代言人,艾力克斯,All-in-one全效合一刷頭,AI智能隨身APP（圖／記者姜國輝攝）

▲實際街訪後發現，民眾在口腔保健方面各有不同困擾。（圖／記者姜國輝攝）

「想把牙齒刷白，結果好像太用力，反而刷出敏感性牙齒」、「吃完飯都會刷牙，可是不知道為什麼還是會蛀牙」、「使用電動牙刷，還是會遇到刷太用力，然後導致牙齦有受傷的情況」，實際街訪後發現，民眾在口腔保健也面臨不同困擾。

▲▼飛利浦,Sonicare,AI智能電動牙刷,牙醫師,林保瑩,代言人,艾力克斯,All-in-one全效合一刷頭,AI智能隨身APP（圖／記者姜國輝攝）

▲牙周病專科牙醫林保瑩表示牙周病可能助長全身性疾病惡化。（圖／記者姜國輝攝）

「刷牙」看似簡單卻充滿大學問，若是平時清潔方式不當，不僅容易造成蛀牙，牙齦紅腫化膿、牙齒鬆動等牙周問題，隨著年紀增長，牙齦亦會逐漸萎縮；此外，嚴重的牙周病，還可能助長全身性疾病惡化！台灣牙周病醫學會前任理事長、專科牙醫林保瑩指出，「牙周病的細菌，它隨著血液循環到比較偏弱的地方，譬如說心臟可能開了瓣膜手術，然後(細菌)在那邊可能會有一些停留，造成不必要的一些新的感染，這就是牙周病會跟全身系統性疾病相關的，這些研究在近年來，有非常多的一些發表。」

▲▼飛利浦,Sonicare,AI智能電動牙刷,牙醫師,林保瑩,代言人,艾力克斯,All-in-one全效合一刷頭,AI智能隨身APP（圖／記者姜國輝攝）

▲AI智能APP能即時動態感測刷牙範圍、頻率與持續時間。（圖／記者姜國輝攝）

牙周病發生主要原因在於口腔清潔不當，而所謂「刷的對」，就是要刷到所有牙齒，並有足夠的清潔量，但每個人的牙齒結構與狀況都不同，因此刷牙的重點不在於次數，而是依個人差異調整清潔策略；對此，林保瑩醫師補充說道，「飛利浦Sonicare的AI能夠循跡紀錄有刷過的位置，也幫你紀錄刷了多久，夠不夠把細菌清掉，累積不是太久的菌斑或食物殘渣，可以藉由音波震動效果，讓它容易鬆脫。」

▲▼飛利浦,Sonicare,AI智能電動牙刷,牙醫師,林保瑩,代言人,艾力克斯,All-in-one全效合一刷頭,AI智能隨身APP（圖／記者姜國輝攝）

▲艾力克斯搶先體驗飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷後，直呼「感覺有牙醫在家裡」。（圖／記者姜國輝攝）

刷牙要刷的到位，才能有效清除牙菌斑，同時保護牙齦，因此力道、角度、時間都是關鍵，有了聰明的工具，就能面面俱到，像是飛利浦Sonicare全新推出的「頂級尊榮AI智能音波電動牙刷」，除了音波震動每分鐘達31,000次，能有效驅動水流產生流體潔力，深入齒縫死角徹底清潔外，這一次更以AI智慧大幅提升潔牙技術，還有AI智能隨身APP離線即可自動記錄潔牙習慣與顯示潔牙盲區，不僅提供個別化分析與指導，外型質感也再升級，讓多年來一直是飛利浦Sonicare電動牙刷鐵粉的艾力克斯搶先體驗後，直呼「感覺有牙醫在家裡」。

▲AI智能牙刷提供個別化潔牙分析！艾力克斯讚：感覺有牙醫在家裡。（圖／台灣飛利浦提供）

▲飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷提供香檳金、靜夜藍、玫瑰金三色。（圖／台灣飛利浦提供）

「它是一個聰明的東西，它會學，你改不了，它幫你改！」飛利浦Sonicare代言人艾力克斯表示，除了一體成形質感滿分的機身設計，讓他愛不釋手，AI Sense IQ智能偵測技術，能以每秒100次即時動態感測刷牙範圍、頻率與持續時間，更讓他大讚能沒話講，「它會跟你講說你太用力了，然後自動調節刷牙力道」，不必擔心因刷過頭而傷害牙齦。

▲▼飛利浦,Sonicare,AI智能電動牙刷,牙醫師,林保瑩,代言人,艾力克斯,All-in-one全效合一刷頭,AI智能隨身APP（圖／記者姜國輝攝）

▲AI Sense IQ智能偵測技術，能自動調整潔牙力道。（圖／記者姜國輝攝）

飛利浦Sonicare頂級尊榮AI智能音波電動牙刷，還有All-in-one全效合一刷頭，清潔、亮白、護齦三大功效一次滿足，無需轉換刷頭，一機在手，幫你輕鬆掌握潔牙眉角，有感呵護口腔健康。提供高達20倍清潔力、15倍護齦力、2天有感亮白！(出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異)

▲AI智能牙刷提供個別化潔牙分析！艾力克斯讚：感覺有牙醫在家裡。（圖／台灣飛利浦提供）

▲All-in-one全效合一刷頭，清潔、亮白、護齦三大功效一次滿足。（圖／台灣飛利浦提供）

除了商品，服務品質也非常到位，除了提供2年全球保固，只要在台灣購買，於保固期內發生故障還享免費換新機服務。(經飛利浦維修中心檢測確認)

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