白宮提出「人工智慧權利法案」　以減少可能應用傷害

▲白宮提出人工智慧權利法案。（圖／路透）

文／中央社

美國白宮今天提出不具約束力的「人工智慧 (AI) 權利法案」，目的為了在教育、醫療照護和就業當中自動化應用日益頻繁的情況下，協助父母、病患和勞工避免相關傷害。

路透社報導，過去幾年，針對自動化應用的保護，科技公司、產業協會和其他政府機關已發布過數百份指導方針或政策架構；如今美國總統拜登（Joe Biden）政府的提案，成了最新一份。

與其他提案一樣，白宮的「人工智慧權利法案」（Artificial Intelligence Bill of Rights）提議AI軟體的開發人員和使用者應該自願遵循的一些做法，以防止這項科技不公平地使人們處於不利地位。

舉例來說，用來管理醫療保健事務的演算法，並未將黑人病患的需求置於優先；此外，人臉辨識技術雖在遇到較深膚色時可能表現較差，卻仍被用於校園警務工作。

一位美國高級官員對媒體記者表示：「這些科技正在對美國人的生活造成實質傷害，這些傷害與我們核心的民主價值觀背道而馳，也就是基本的隱私權、不受歧視的自由以及我們的基本尊嚴。」

有些公司已將人工智慧應用的道德保障措施付諸實行。但政府官員表示，他們擔心新的相關問題正在浮現。

歐洲聯盟（EU）早已開始朝向規範高風險系統邁進，而美國距離制定全方位法律來規範人工智慧還甚遠。

白宮今天宣布的法案，並未包含新的立法提案。儘管如此，美國官員指出，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）等個別監管機關將繼續以現有規則應用於尖端系統。

白宮的提案內容指出，美國每個人都應受到保護，免於不安全或效果不佳的系統、演算法造成的歧視以及濫用資料收集造成的傷害。此外，美國人對於他們所遇到的人工智慧項目，也應該有權利獲得相關通知和解釋。

美國高級官員表示，這份法案還要求企業、政府機關和其他採用人工智慧的單位進行重大測試與監督，並公布相關結果，以便所有利益相關人士都能了解，若要對問題採取行動可以有的「合理起點」。

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