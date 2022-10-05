「老公躺床偷打手槍」震醒她...心碎裝睡！網一面倒力挺：很貼心

▲原PO被震醒，發現老公正在DIY抖動。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「震驚一晚...完全沒辦法睡！」一名人妻表示，某天睡覺發現床在震動，才發現老公在偷偷打手槍，讓原PO難以接受，是該「假裝不知道，給老公留自尊，還是起床看到就跟他一起（嘿咻）？」文章曝光後，多數網友一致力挺老公，「打手槍真的比做愛爽，省力氣又能自己拿捏力道和頻率！」

一名女網友在Dcard透露，與老公結婚8年，婚後行房頻率慢慢下降，「有時1個月才1至2次，但有時4至5次不一定，我們做愛都是看心情。」直到某天晚上，正熟睡的原PO卻突然被震醒，「感受到床在震動」，於是她微睜眼翻身查看，「餘光看到老公背對著我...而腰際處在微微晃動！」

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當時氣氛一度尷尬，原PO索性裝睡、刻意發出熟睡呼吸聲，老公觀察了一會兒才轉身「繼續晃動」。原PO直言內心一陣衝擊，看著老公一連串DIY洩慾舉動，「棉被裡抽衛生紙的聲音...接著他吐了口長長悶氣...大概躺了3-5分鐘，掀開棉被緩緩起身去浴室」，讓原PO萬般掙扎，「我該幫我老公嗎？但這樣會不會嚇到他？」

隨後老公若無其事回到床上睡覺，但這一晚卻讓原PO徹夜難眠。對此，原PO崩潰求問「有遇過跟我一樣類似情況嗎？當下如何解決？假裝不知道，給老公留自尊，還是起床看到就跟他一起？」

文章曝光後，多數網友認為原PO多想了，「靠腰咧！打手槍而已怎麼想那麼多？」「有沒有可能是不想打擾妳睡眠，在你睡覺的時候把妳挖起來求歡，似乎也很不尊重妳呢」、「在身邊打手槍，也好過去外面偷香」、「我也有遇過，一開始發現很生氣，我跑去外面沙發睡，後來想想這是男生正常行為，也習慣了」。

一票網友也替老公說話，「怕打擾到妳或是沒體力做，除去心理上的滿足感，打手槍真的比做愛爽，省力氣又能自己拿捏力道和頻率」、「男人打手槍，其實很正常，因為快速又方便，只顧慮自己爽就好，當然還是沒法跟另一半做來得舒服，少了視覺享受嘛。但另一半在旁邊還自己打，就怪怪的，不會去浴室，客廳嗎」、「我男友說有時候只是想求個快感，每次只想要快感，不然行房很累的」、「自己來比較方便省事啊，我也背對自己來過」、「他看妳睡著了，不想吵到妳，怕妳太累，算很貼心了齁」。

▼網友力挺老公，認為DIY比較省事又能享受剎那間的快感。（圖／翻攝Dcard）

