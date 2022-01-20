台派失望抵制「禾餘麥酒」！Google評論意外湧韓粉　刷一排5星力挺

▲禾餘麥酒創辦人陳相全。（圖／翻攝其中短片頻道 Together We Film YouTube）

記者施怡妏／綜合報導

臉書粉專「農藝女孩看世界」為農民發聲，被「禾餘麥酒」創辦人陳相全酸是「塔綠班」，引起網友圍攻並且抵制購買，而陳相全19日下午也透過禾餘麥酒的粉專3度道歉，沒想到時事趣味粉專「我用胸部思考」在臉書PO文表示，禾餘麥酒的Google評論遭到韓粉刷五星好評。

臉書粉專「農藝女孩看世界」日前發文挺農民，認為國人在疫情下應購買自家農產品，陳相全則用個人臉書帳號「Robert Chen」在文章下留言，「您應該就是塔綠斑（班）吧，果然綠色就是愛國的顏色」。

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事後，陳相全19日下午透過「禾餘麥酒」粉專3度致歉，「長期以來我就是一個農業酸民」，利用所學及創業後的實踐，認知到農產過剩若單純依靠政府採購，對台灣的農業健全發展完全沒有幫助，但無奈過去數十年來，無分黨派大都採取類似作法，讓他非常不認同。。

▲Google評論湧入韓粉留言力挺。（圖／翻攝自FB我用胸部思考）

時事趣味粉專「我用胸部思考」稍早發文，「禾餘被韓粉刷五星了耶，恭喜品牌轉型成功！」只見圖片顯上，禾餘麥酒的Google評論有網友5星好評力挺「塔綠班崩潰就是爽啦」、「支持消滅塔綠班」、「塔綠班不愛的東西肯定是好東西」。

貼文曝光後，不少網友笑說，「可以改名『國魚賣酒』了」、「刷完然後沒人買」、「恭喜禾餘找到客群了」、「年後改名『和瑜賣酒』，搭配韓先生代言，準備賺爛了」、「他終於找到自己要的TA了」、「萬人響應，一人到場」。

記者實際查詢禾餘麥酒的Google評論，僅剩下5條評論，且都是半年前的留言，目前星級為4.2顆星。