國民黨成功擋下「帝制法」　喊話蔡政府：勿為一黨之私犧牲人民福祉

▲國民黨擋下地制法。（圖／翻攝國民黨臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

為不讓民進黨強過《地制法》，國民黨立院黨團在今（19）日清晨6點集結，出擊占領內政委員會主席台，成功阻擋民進黨在臨時會當中倉促修改《地方制度法》，國民黨晚間透過臉書諷刺，成功擋下「帝制法」並要求蔡政府，不要為了謀一黨一人之私犧牲人民福祉！

國民黨晚間透過臉書正告民進黨蔡政府，縣市合併、國土變更此等大事，應是循序漸進的過程，絕非妄圖政治利益所能強渡關山！相較於倉促合併，民調統計在地超過7成民意更願意支持「竹竹苗2026科技都」，民進黨不要為了謀一黨一人之私犧牲人民福祉。

國民黨表示，擋下《地制法》倉促修法只是開始，持續強力監督鴨霸的蔡政府，擔起台灣民主制衡的重任！

國民黨團今天上午搶佔內政委員會主席台，強烈杯葛議事，國民黨籍召委林為洲痛批，「今天絕對不給他審，連通過、出委員會都覺得沒面子，會讓人笑死！」引發民進黨團總召柯建銘氣得大罵說，國民黨在自掘墳墓，台灣民眾黨和時代力量在當陪葬的兵馬俑，是用《地制法》綁架總預算案。

對於議事僵局，吳琪銘今天下午受訪說，今天朝野黨團協商取得共識，大家都同意臨時會不處理《地制法》，「大家很圓滿」，將會聚焦以總預算案為主要。至於未來何時排審，吳說，可待下會期再處理。