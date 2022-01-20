台東縣送舊迎新年終大掃除　從第一名村里同步開掃

▲台東縣環保局舉行送舊迎新年終大掃除活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了響應行政院環境保護署推行「年終大掃除」活動，台東縣環保局特別於20日結合110年台東縣環境考核第1名村里台東縣東河鄉興昌村及台東縣金峰鄉新興村同步舉行年終大掃除及環境消毒活動，共清理出113.31公斤垃圾、13.36公斤資源回收物，將原本平時就維護很乾淨的社區，打掃的更是煥然一新，亮麗迎接農曆新年假期到來。

縣長饒慶鈴表示，台東最珍貴的資產，就是美好乾淨的環境，維持環境衛生，打造美麗家園也是台東慢經濟中重要的一環，需要縣民共同齊心協力來為環境盡一份心力，參與更多愛護環境的行動，在年節將近的時候，希望縣民除了打掃居家環境之外，更邀請大家一起維護社區環境，共同維護台東縣的美麗環境，也謝謝金峰鄉與東河鄉在環境清潔上的努力。

新興村村長王大龍表示，很榮幸去年獲得環保局認可第1名的殊榮，新興村有訂定生活公約，會定期辦理清潔活動，每戶皆要派員參加，村民都主動清掃村落，共同維護良好環境，今年受到環保局邀請共同潔淨社區，村民們與學生紛紛踴躍報名參加，大家都很開心，能為自己居住的環境盡一份心力。



興昌村村長林憲身也說，興昌村的村民對於社區環境清潔有很高的共識，對於環保局去年評比為第1名相當感謝，今年獲邀共同響應年終大掃除活動，村民也都反應熱烈，共同維護自己家園，讓原本美好的社區環境有煥然一新的感受。

環保局副局長陳炳伸指出，很感謝金峰鄉與東河鄉能共同響應年終大掃除活動，也呼籲大家如果有大型垃圾需清理，可與所在各鄉鎮市公所清潔隊聯繫；民眾居家大掃除或防疫，如有漂白水消毒需求，可於1月25日至28日早上8點30分至12點、下午1點30分至4點30分，歡迎民眾自備容器前往當地公所清潔隊或台東轉運站前廣場索取，一起迎接乾淨的新年。