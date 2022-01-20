豐榮國小　木工社義賣作品幫助同學

▲木工社學童，做出的彈珠台作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國中小學今天開始放寒假。台東縣豐榮國小20日舉辦1場社團園遊會的休業式活動，讓學童展現1個學期的社團學習成果。特別的是木工社的學童，聯合做了好幾件的大型木工傢俱，這次他們發起義賣，要幫助這2個月來父母接連去逝的學童，讓他能繳下學期的學雜費，目前已賣出4千元的傢俱，木工社的學童很開心有能力做愛心。

台東縣豐榮國小特別用社團園遊會闖關的方式，讓全校的學童有機會認識每1個社團，有書法社、美術社、紙黏土等11個社團，其中木工社剛成立2年多，學童已經能夠做出彈珠台和拼圖積木各種童玩，還合力做出了桌椅和書架等大型的傢俱，很有成就感。

▲木工社學童的作品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

木工社的學童說，這次他們在園遊會展出的大型傢俱作品，是要義賣幫助1位父母親剛剛過世的同學，目前已經賣出4件作品，籌到4千元很開心自己做出來的東西又能幫助到別人，所以我們木工社的人覺得很高興。

豐榮國小學務主任趙鋅安說，今天最大的意義在於小朋友比較自動自發的跟老師討論之後，能夠提出這麼樣1個溫馨溫暖的1個事情，比較感覺像是在互相幫忙。木工社的學童不但義賣傢俱，還義賣飲料和餅乾，全校師生都很捧場，也會把自己做的小工傢俱向來參觀的家長推銷，家長很感動。

豐榮國小表示，家庭突然變故的學童，學校和社會處都已經進行安置以及經濟支持，而木工社的學童自發性發起的義賣，如果還賣不掉，學校會幫助完成學童的助人的心願。