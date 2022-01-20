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學測明登場！1身障生獨享200人空間成「全國最大考生」

▲▼今年台大身障生考場共有151考生，分成30間教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年台大身障生考場共有151名考生，其中一名考生被安排在可容納超過兩百人的教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

111大學學測明（21日）起一連三天在全國同步登場，大考中心今（20日）下午2到4時開放考生看考場，北區有151名身障生集中於台大博雅教學館進行考試。台大教務處註冊組主任李宏森表示，151名身障生將在30間試場應考，包括5間單人試場，其中一名考生剛好分配到一間可容納超過200人教室，成為「全國（個人空間）最大考生」。

▼今天下午開放學測考生看考場。（圖／記者許敏溶攝）

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▲▼今年台大身障生考場共有151考生，分成30間教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

李宏森指出，台大身障考場共151名考生，各有不同身障類別，其中最大類別為神經發展障礙共59人，包含自閉症、亞斯伯格證、過動症等類別，這些學生當中，個別考生會不由自主唱歌，所以單獨安排在一間考場應考。另第二大類別為腦性麻痺11人，另外焦慮症、視障各有7人。

為因應不同身障考生需求，台大今年也做了不少準備，像是一位考生因為骨骼發育不健全，故台大向公館國小商借課桌椅給該名考生應考，而剛好安排的教室可容納二百多人，比起一般考生是36人一間試場，該考生變成全台個人考試空間最大的「全國最大考生」；另有因患有猝睡症，台大將請監考老師提供考生「喚醒服務」，還有提供視障生擴視機服務。

▲▼今年台大身障生考場共有151考生，分成30間教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼今年台大身障生考場提供考生各種服務，上圖為一名骨骼發育不全考生申請使用國小課桌椅，下圖則是考生申請使用擴視機。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼今年台大身障生考場共有151考生，分成30間教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

此外，今年學測推出「卷卡合一」新制，李宏森提醒考生，準備鈴響進入試場，將由監試人員為考生噴完酒精才能入場，進入教室後坐下，要等到考試鈴響才能在答題卷上寫上考生個人名字，若是提前寫將扣分，沒有寫也要扣分，請考生注意。

▲▼今年台大身障生考場共有151考生，分成30間教室應考。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年學測新實施卷卡合一，考生要注意相關規定。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心表示，今天下午2到4時，考生都可前往考場查看，入場前要量測體溫及全程戴口罩，但為配合防疫消毒措施，各試場（教室）都已完成消毒作業，考生只能在應考教室外隔窗查看，不得入試場，且發燒者不得看考場；但身障生應需要實際測量座位，試場開放身障生進入查看。

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