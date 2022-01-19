▲台大推出「NTU AR」，邀請校友返校一起學習。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

根據台大進修推廣學院調查，高達97％校友願意重返台大進修，台大也在今（19日）宣布，「未來大學」計畫首次將畢業校友納入，推出「NTU AR」校友返校學習專案，台大進修推廣學院即起推出「校友學習帳戶」，先提供校友「課程許願池、隨班附讀、免費線上課程」等三個學習專區，期望藉由校友、在校生、學校三方鏈結，活絡校友學習網絡並且縮短產學落差。

為掌握校友需求，台大進修推廣學院去年針對畢業台大校友進行課程需求調查，根據2273份回收問卷統計，10.5%校友曾在過去5年內重返台大進修課程，進修方式以「參加專題演講或論壇」居多（56.4%），而進修課程主題則以一般管理類（35.6%）及財務金融類（32.6%）居多，其次為創新創業類及文史哲學類，都是15.5%

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台大指出，進一步探討校友未來重返台大進修意願，高達97%校友願意重返台大進修，其中更有50%校友表示可能在1年內返校進修，主因是近9成校友認為，進修對提昇工作專業有幫助，7成4則是對課程主題有興趣，而校友們有興趣返校進修課程，則以財務金融類（73.9%）及一般管理類（58.3%）居多，且以單門課程短期班程（72.1%）為主，調查中也有一半以上校友表示，不論透過實體面授或線上學習都可接受。

為了滿足校友需求，積極推動符合學習者需求「未來大學」計畫的台大，今天宣布首次將畢業校友納入，未來大學計畫的第三波是進修推廣學院的「NTU AR」校友返校學習專案，其中「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，即校友返校學習充電。

▲▼台大推出「NTU AR」，邀請校友返校一起學習。（圖／台大提供）

台大表示，「校友學習帳戶」專案推出的「課程許願池」，將提供多元課程選單，校友可許下希望修讀的課程願望，台大將從中擇選開辦，校方現已針對較受歡迎課程，如財報分析、績效管理、資料視覺化、大數據與商業分析等課程優先開辦；而「隨班附讀」則是精選台大數十門學分課程供選讀，有興趣者可在2月7日前報名，審查通過並完成註冊後，自2月下旬起可與台大在校學生共同上課，台大校友更享有第一門課程完全免費及第二門(含)以上半價的特別優惠。

▼台大校長管中閔邀請校友返校學習。（圖／記者湯興漢攝）

台大校長管中閔指出，未來的學習是一個持續過程，而「未來大學」也應該在這個過程中扮演積極的角色，「NTU AR」專案將有助於強化校友持續學習的動機，並提供更廣泛的學習機會。