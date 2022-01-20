竹市學測啟動三措施　降載防疫試場、隔板用餐、不開放陪考



▲新竹市府採降載學測措施，包含設置防疫試場、、調降每間試場人數、提供防疫隔板請考生在原座位用餐休息。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

111年學科能力測驗將於21日登場，為維護考生權益、保護考生及試務人員健康，請學生務必配合相關防疫措施，全面配戴口罩、保持手部清潔並使用用餐隔板。本次學測有三大防疫措施，設置專用防疫試場、調降每間試場人數、提供防疫隔板請考生在原座位用餐休息，請考生安心應考。

市府啟動四項安心措施，機動加開公車班次、台電公司加強考場配電線路巡視、要求考場周邊暫停施工避免噪音干擾、並調派員警協助維護考場周邊交通秩序。

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▲▼為保障考生及試務人員健康，各考場於考前均完成消毒作業、考試期間試場保持通風。





111年學科能力測驗新竹考區總人數共計5990人，考場包含新竹高中、新竹女中、建功高中、光復高中及竹北高中等5個考場。

教育處指出，為保障考生及試務人員健康，各考場於考前均完成消毒作業、考試期間試場保持通風，此外今年除不開放親友陪考外，每間試場考生人數調降至36人，以降低考場人數。休息時間考生以在原試場原座位休息為原則，中午用餐時間若於考場用餐，請一律在原座位使用隔板用餐，不可至考場其他休息區用餐。

▲休息時間考生以在原試場原座位休息為原則，中午用餐時間若於考場用餐，請一律在原座位使用隔板用餐，不可至考場其他休息區用餐。

所有人員進入考場均須出示入場識別證及應試有效證件正本，並通過體溫量測方得入場。為避免考生聚集等候，各考場已規劃動線並搭配志工引導分流，學生經量測後額溫高於攝氏37.5度或耳溫高於攝氏38度，將進行第二次量測，經現場護理師確認發燒之考生，將個別引導至「防疫試場」應試，以確保考生權益。

新竹市長林智堅表示，今年家長雖不能陪考，但請各位家長放心，本市已請各考場學校以最高規格進行防疫準備，並請高中端加強考生服務，務必確保考生能擁有安心應試之環境。

教育處提醒考生，考試當天務必再次檢查應試用品、口罩、入場識別證及應試有效證件，並應特別注意應試時不得攜帶任何智慧型裝置，電子產品需先關機、鬧鈴務必關閉，若於考試中發出聲響將以違反試場規則辦理。此外，除用餐時間外，其餘時間請務必全程佩戴口罩，於試場內拒絕佩戴且經勸導不聽者，依試場規則及違規處理要點處理。

除準備相關應試用品外，請務必預先了解到達試場的交通路線。本次學測成績將於3月1日公布，並於3月2日寄發成績單，若對於成績有疑義者，請於3月2日至3月7日間申請成績複查，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。

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