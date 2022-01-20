學測今看考場「禁進教室」　11.6萬考生戴口罩隔窗對座位

▲學測今天開放看考場，但考生不能進入教室。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

大學學測明（21日）起一連三天登場，今年有11.6萬人報考學測，學測主辦單位、大考中心指出，今（20日）下午2到4時開放所有考生查看考場，配合防疫消毒措施，考生只能在應考教室外查看，不得進入教室內，且考生與家長進入學校前得量測體溫，並全程配戴口罩，若有發燒（額溫達 37.5°C以上或耳溫達 38°C以上）不得進入，考試當日各考(分)區在上午7時30分開始量溫讓考生入場，也請考生盡早出門。

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▲學測明天起一連舉行三天。（圖／資料照片）

學測明起登場，今年高三生為108新課綱實施後的第一屆學生，今年學測共有11萬6465人報名，在33個考區、91個分區、3377個試場舉行，今年考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共六科，考試也從2天延長為3天，其中選考人數最多是國文11萬6197人，其次為英文11萬6119人。

▲學測明天登場，第一天考數學A、自然科。（圖／記者許敏溶翻攝）

近期本土新冠肺炎疫情持續延燒，大考中心今年學測防疫規格比去年學測還高，新增六大措施，例如要求試務及監試人員必須要接種疫苗，其次為每間試場人數從42人降載為36人，第三則是每節考生進入考場用酒精消毒手部，第四則限制考生只能在其座位上用餐，也降低考生服務隊人數，並要求考生服務隊成員，師長部分要接種完整兩劑疫苗，學生則至少完成一劑。

面對疫情升溫，大考中心在北中南花蓮台東及金馬澎湖等8個分區設置隔離考場，並提醒居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的考生，將由防疫專車接送，若考生接獲政府相關單位通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，請立即與大考中心聯絡（02-23661416#608）來安排試務，切勿私自參加考試，確診考生不可應考，也不能補考，若確診仍應考經查證屬實，最重取消考試資格。