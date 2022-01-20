學測試場20日下午「開放查看」　須量體溫、戴口罩

▲學測開放看考場，入內需量體溫、戴口罩。（圖／大考中心提供）

中央社記者許秩維台北19日電

111學年度學科能力測驗將於21日至23日舉行，學測試場於20日下午2時至4時開放查看，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，考生和家長進入考分區學校時，必須量體溫和佩戴口罩。

根據大學入學考試中心資料顯示，111學年度學科能力測驗訂於1月21日至23日舉行，共11萬6465人報考，第1天考數A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數B、社會，考生可自由選考。

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大考中心已於6日公布試場分配表（含考試地點和量溫檢測站地點），並於14日公布考（分）區試場平面圖。

大考中心表示，各考（分）區考場學校將於1月20日下午2時至4時開放查看試場，由於此次學測所有考（分）區考場學校皆辦理3天考試，無論考生實際應考日程為何，統一於1月20日下午查看試場。

▲考場內已完成消毒，屆時不開放進入，只能在試場外查座位表。（圖／大考中心提供）



大考中心提醒，每間試場已於考前完成消毒，因此不開放進入試場內查看座位，考生僅可於試場外查看座位安排；所有考生與家長進入考（分）區時，均須配合量體溫並佩戴口罩，經量體溫有發燒情形者，不得進入考（分）區學校。

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