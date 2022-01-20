全美首例！27歲男「自駕撞死人」遭重罪起訴　特斯拉也被告

▲洛杉磯郡檢方去年10月對雷德提告，但消息直到上周才曝光。（示意圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名男子2019年12月駕駛特斯拉Model S外出，但卻發生闖紅燈車禍事故，造成對方車上的2人當場死亡，死者家屬對特斯拉及肇事男子提告。這名男子去年10月被起訴，而官方上周證實，他在事發當下啟用自動輔助駕駛功能（Autopilot），這也是全美第一起因自動駕駛肇事遭刑事重罪起訴的案件。

綜合美聯社、每日郵報等外媒報導，27歲男子雷德（Kevin George Aziz Riad）2019年12月29日這天，車上載著另名女子一同外出，但在洛杉磯郊區高速公路下交流道時發生闖紅燈事故，撞上另一輛轎車，造成對方車輛的2人當場死亡，而雷德與同車女子送醫後並無大礙。

依據法庭文件，受害者家屬宣稱，雷德駕駛的車輛無預警加速，且車速過快，快到無法控制，且雷德先前有過多次違規駕駛的紀錄，不是一名安全駕駛。

洛杉磯郡檢方去年10月對雷德正式提出起訴，消息直到上周才曝光。已知刑事指控文件並無提及自動駕駛，但派遣調查人員到事故現場的美國高速公路安全局（NHTSA）上周證實，事發當下，車主確實有啓用自動輔助駕駛功能。

美國目前有多起涉及自動駕駛的案件，但雷德顯然是全美因涉及Autopilot致命車禍被控重罪的第一人。雷德辯護律師上周並未回應此事，洛杉磯地方檢察官辦公室也拒絕置評，已知聽證會將於2月23日舉行。

全美有76.5萬輛特斯拉配備Autopilot功能，但在這起事件後，特斯拉已進行軟體更新，並稱駕駛即便啟用Autopilot與全自動輔助駕駛系統（Full Self-Driving），仍必須注意路況且隨時準備好應對緊急狀況。

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