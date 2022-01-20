地方媽媽為兒辦「烈酒淫趴」逼青少年做愛！　少女淚訴：奪我貞操

▲ 歐康諾逼未成年少年少女發生關係，被控39項罪名。（圖／Ada County Sheriff's Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州去年爆出一起震驚社會的案件， 一名母親多次為就讀高中的兒子辦烈酒性愛趴，強迫多名未成年少年少女發生關係，受害者達15人，被控39項罪名，當時登上各大報頭條。一名受害少女日前出庭淚訴貞操被奪，請求法官不要保釋嫌犯。

綜合NBC及加州當地媒體報導，現年47歲的洛杉磯南灣地方媽媽歐康諾（Shannon O'Connor）2020至2021年學期間多次在家中舉辦喝酒性愛趴，邀請大兒子的眾多未成年友人和他們的女友。當時她兒子剛上高一，是美式足校隊明星四分衛。

法庭文件顯示，參加派對的青少年喝下歐康諾提供的酒後，歐康諾會誘導他們互相「進行性活動」，甚至促成性關係，有些人是兩情相悅，有些不是，受害者共有15人。

歐康諾面臨39項指控，包括向未成年者提供酒精、危害兒童、猥褻兒童及性侵，去年10月被關押至今。18日的保釋聽證會上，二名受害的十幾歲少女及三名受害者母親出庭表示，若歐康諾獲得保釋，她們會非常憂慮。

▲ 受害少女指控，歐康諾灌醉他們後誘導他們發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

一名代號Jane Doe 4的少女哭著向法官表示，「她剝奪我的貞操，讓我留下令人作嘔的記憶，餘生都將折磨著我。我覺得她沒有改變，如果保釋她，我會感到害怕」，「我擔心她不會受到法律制裁。她傷害很多年輕人，包括她年輕的兒子」。

歐康諾曾給一名十幾歲男孩一個保險套，接著將他帶到家中一間房間，當時喝醉的Jane Doe 4就躺在房間裡的床上，令她嚇得將自己鎖在浴室裡，歐康諾還曾要求她為另一名男孩口交。

代號Jane Doe 3的少女則透過聲明指控，歐康諾讓她喝酒喝到吐，差點讓她在浴缸裡淹死，逼她發生非自願性行為。當她抱怨對方「害她流血」，歐康諾卻笑了。歐康諾也教他們如何對父母撒謊，威脅他們不能說出真相。

檢察官認為，歐康諾對受害者、其家屬及社區依然構成威脅，且有逃亡之虞。歐康諾的律師則表示，沒有證據可證明檢方說法，且歐康諾未被控死刑或暴力犯罪，沒有必要加以關押。法官預計2月3日裁定是否保釋。

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