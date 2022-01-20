陸2021「人均可支配收入」達15萬　上海北京逾30萬遙遙領先

▲上海外灘擠滿人潮。（圖／視覺中國CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家統計局更新了2021年居民人均可支配收入數據，其中上海和北京分別位居第一、第二，人均可支配收入均超過7萬元（人民幣，下同，約新台幣30萬元），遙遙領先其他省份。

統計數據顯示，去年大陸31個省份居民人均可支配收入總計為35128元（約新台幣15萬元），扣除價格因素後，實際增長8.1%。其中，上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東這8個省份可支配收入超過了全中國大陸水平。

不過從增速來看，大陸西部地區居民收入增速更高，比上年增長9.4%，增速分別快於東部、中部、東北地區居民0.3、0.2和1.4個百分點，西部地區與其他地區居民收入相對差距進一步縮小。

▲位於浙江杭州的螞蟻集團總部。（圖／CFP）

上海此次位居榜首，人均可支配收入達到了78027元（約新台幣34萬元），逼近8萬元大關。北京僅次於上海位居第二位，2021年首次突破7萬元大關，為75002元（約新台幣32.6萬元）。

浙江則排在上海和北京之後，人均可支配收入為57541元（約新台幣25萬元），是「5萬元俱樂部」的唯一成員，但距離上海、北京尚有一段距離。

另外，城鄉居民差正在逐步縮小中。數據顯示，去年大陸農村居民人均可支配收入為18931元，實際增長9.7%；城鎮居民人均可支配收入為47412元，實際增長7.1%；城鄉居民收入比值由上年的2.56縮小至2.50，城鄉居民收入相對差距繼續縮小。