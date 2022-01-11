洪水+疫情夾殺！鄭州餐廳列「半年辛酸史」停業　網嘆是真實寫照

▲鄭州民眾排隊做核酸檢測 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸河南鄭州一家餐廳日前在店門口外，張貼了「我們的辛酸史」暫停營業通知，寫出這半年多來先後遭遇洪水衝擊、多輪疫情夾擊的經歷，引發熱議。老闆10日透露，這都是他們店的真實寫照，目前店舖損失已有數十萬元（人民幣，下同）。

▲鄭州餐廳貼出辛酸史，引起不少人共鳴，直指是「全國大部分小餐廳的寫照」。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，該店名叫「小V家火鍋雞」，貼出的暫停營業通知顯示，該餐廳去年6月10日簽合同裝修，7月18日試營業，7月20日遭遇洪水停業，7月26日恢復營業，8月1日因疫情停業。

通知接著指出，9月3日恢復營業，9月份受疫情影響生意慘淡，10月努力經營稍有起色，11月1日又報出疫情受影響，12月鼓足勁頭幹生意回升，1月3日鄭州又報出疫情，被通知禁止堂食暫停歇業。通知最底寫道，「疫情散去，待重營業之際，我們將用更高價值感的產品回饋給大家」。

餐廳老闆、今年36歲的賈先生10日受訪時表示，他原本只想貼一個白紙黑字的停業通知，但怕一些老顧客誤會以為倒閉，就把半年多來的經歷打印出來，沒想到引起關注，「但這都是我們店舖的真實寫照」，目前損失有數十萬元。

網友對此紛紛表示同情，「全國大部分小餐廳的寫照」、「小餐飲太難了」、「這才是今年大部分人的真實寫照」，「加油」。

▼ 河南鄭州水災。（圖／翻攝自微博）