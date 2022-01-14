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陸2021進出口「衝破6兆美元創新高」　疫苗等醫藥類激增101.2%

▲▼GDP，繁忙的江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

▲江蘇連雲港港口集裝箱碼頭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸海關總署今（14）日發布數據，2021年進出口總值6.05兆美元，首次突破6兆美元關口，按年增長30%，創下歷史新高。另外，貿易順差也來到新高點，達到6764.3億美元。值得注意的是，醫藥材及藥品出口去年大幅增長了101.2%。

數據顯示，2021年大陸進出口總值6.05兆美元，首次突破6兆美元關口，按年增長30%，其中出口3.36兆美元，按年增長29.9%，進口2.69兆美元，按年增長30.1%，進出口增速均創2011年以來新高；貿易順差6764.3億美元，創歷史新高。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，這是中國大陸外貿進出口在2013年首次達到4兆美元的8年後，在去年一年內跨過5兆美元、6兆美元兩大台階，達到了歷史高點；去年大陸外貿增量高達1.4兆美元。

李魁文解釋道，中國經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，國內生產和消費需求為外貿穩增長提供了強有力的支撐。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲科興2021年上半年銷售額110億美元，按年暴增162倍；截至12月下旬，已向全球供應25億劑的新冠疫苗。（圖／CFP）

全球經濟2021年整體呈現復蘇態勢，中國大陸對歐盟、非洲出口增速均超過20%，對拉丁美洲出口增速超過40%。從產品看，在上年高增長的基礎上，2021年筆記本電腦、平板電腦、家用電器等宅經濟相關產品出口合計又增長了13.2%。值得注意的是，醫藥材及藥品出口大幅增長101.2%。

數據顯示，2021年大陸的前五大貿易夥伴依次為東協、歐盟、美國、日本和韓國，按人民幣計，對上述貿易夥伴進出口分別增長19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。

不過李魁文指出，展望今年，外貿面臨的不確定、不穩定、不均衡因素增多，包括中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

對於2022年的進出口形勢，中國社科院世界經濟與政治研究所助理研究員石先進向《澎湃新聞》表示，受基數效應、全球經濟預期減弱、外部貿易風險上升的影響，中國出口貿易可能承受壓力，但《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效可能成為穩中國外貿的重要因素，「如果按過去5年內各月份在年度的跨期平均值計算，2022年全年出口額約為36168億美元，增幅約為7.53%，一季度增速約為7.43%。」

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