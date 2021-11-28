陸學者自爆「收到美政府2000美元支票」：我哪兒敢用！

▲李稻葵。（圖／翻攝自微博／財經網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸知名經濟學家李稻葵27日在《財經》年會上指出，現在世界經濟恐怕面臨疫情不斷變異「黑天鵝」和債務衰退、產業鏈重構、低碳衝擊三個「灰犀牛」（比喻影響巨大的潛在危機）。他還透露，自己曾在美國生活了15年，有社會保險號碼，也因此收到美國政府給的2000美元支票，但「我哪兒敢用！」

綜合陸媒報導，北京清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在會上，以上述這筆「意外之財」，來說明當今世界經濟面臨的風險。

他具體闡述道，在美國只要有社安號，曾經納過稅，都會根據家庭情況給幾百美元、幾千美元，美國政府這麼慷慨，產生通貨膨脹就很好理解，因為美國人不儲蓄的，突然天上掉餡餅，馬上消費。

他表示，這種做法把美國人養懶了，很多人有了支票以後不工作了，「這個話在美國不敢講，美國人會罵我。」

如今李稻葵已經回中國大陸多年，仍然收到美國政府的疫情補貼。他認為，美國政府的「慷慨」助推了通貨膨脹。

李稻葵警告，由於美國聯邦政府為應對疫情大量發鈔，造成通貨膨脹，一旦貨幣開始收縮，就會對發展中國家產生很大影響，而「債務衰退」或是世界面臨的「灰犀牛」之一。

▲李稻葵指出，發達國家在疫情前就意識到， 要把部分產業搬回到自己的國家，尤其從中國搬出去。（圖／路透）

李稻葵同時指出，另外兩個「灰犀牛」分別是產業鏈重構和低碳衝擊，發達國家在疫情前就意識到，以前的全球化導致本國產業空心化，要把部分產業搬回到自己的國家，尤其從中國搬出去，「往回搬對全球經濟是甚麼含義呢，一定是生產成本上升，因為它是違反基本經濟規律的，目前是最便宜的；經過多年的運行，往回挪成本上升又是通脹壓力。同時讓許多國家，包括中國經濟在內，會受到負面的衝擊。」

至於「黑天鵝」則指是新變種病毒的傳播，他表示，當前疫情的演變具有很大不確定性，如果「再來一遍」，全球經濟很有可能面臨二戰以來最大的下行或衰退，各國都不能掉以輕心。

對於中國應該如何應對這些挑戰，李稻葵認為，不論疫情何時消失，都要高度重視未來幾年的經濟工作，轉變增長方式，打造新的經濟增長點，包括調動政府尤其是地方政府作為經濟主體的積極性，努力提高中等收入人口比例；培育低碳新市場並讓其真正發揮作用等。

他表示，「如果能花15年時間把10億人口中的4億變成中等收入人群，那中等收入人群就翻一番，經濟增長很有動力了，雙循環的格局就真正形成了。」