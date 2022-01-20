行李箱裝無頭人彘　一旁還有「成袋肉片」　棄置廢球場3週才被發現

記者王佩翊／編譯

日本櫪木縣日光市一處廢棄的高爾夫球場中出現一個遭人棄置的可疑行李箱，一名路過民眾以為有人亂丟垃圾，因此委託公務員友人聯絡市政府職員處理，然而當工作人員前往現場並打開行李箱時，卻在裡頭發現斷頭遺體，隨後更在行李箱附近發現一個運動背包，裡頭則是裝有大量疑似為遺體的「肉片」，連忙報警。

根據《下野新聞》報導，日光市一名54歲農民18日下午5時左右，在住家附近的一個廢棄高爾夫球場散步，但卻在橋附近發現一個可疑的銀色行李箱，一旁還有一個黑色的運動背包。這名農民以為是有人亂丟垃圾，因此便聯繫同樣住在附近的公務員朋友。

該名公務員19日上午向日光市政府通報此事，市政府職員趕赴現場後，卻在這個行李箱內發現一具遺體，死者的頭部、手臂以及下半身全都被砍掉，只剩中軀。他同時也在一旁的黑色運動背包中發現數片疑似為死者遺體的肉片。

根據警方表示，死者的遺體有明顯的切痕，應該是遭到人蓄意分屍。而死者身上並沒有衣物，初步判斷死亡時間已經好幾日，雖然遺體並未出現腐爛或是白骨化的情形，但是仍然暫時無法判斷死者性別。

被棄置的銀色塑膠行李箱長約60公分、寬30公分、高70公分，被發現時並沒有上鎖。嫌犯利用塑膠袋與紙箱將屍體層層包裹後，才放進行李箱內，而裝有肉片的黑色運動背包則是被放置在距離行李箱2公尺遠的地方，屍體同樣也是被塑膠袋與紙箱包裹住。

根據附近民眾表示，這個行李箱大約是從年初就被棄置在這裡，但是一開始以為只是有人亂丟垃圾而已，就沒有特別留意，因此放了快3週才被通報，怎知內部竟然裝有屍體。

警方表示，全案目前定調為殺人，將會持續調查以釐清死者身分，另外近期也將進行司法檢剖，以判斷具體的死亡時間與死因。發現行李箱的高爾夫球場自2015年9月後就因水災停業，之後便無人管理，任何人都可以隨意進入。

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