三星LCD電視面板加速退場！　提前6個月年中停產

▲三星電子將轉向和台灣、中國面板廠購入價格更低的LCD面板。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

「三星顯示器公司」（Samsung Display）被指出考慮加速液晶電視（LCD）市場的退場機制，從2022年底往前拉至2022年6月。

韓媒《商業韓國》（Business Korea）指出，三星顯示器計畫加速LCD退場時間，目前該公司仍在忠清南道牙山園區大型LCD產線L8-2生產電視LCD面板，將會在和其最大客戶也是姊妹公司的三星電子商談，徵詢意見後做出最終決定。

三星電子已決定加大從中國京東方、台灣友達和群創採購低價的LCD面板，以提升價格競爭力並搶攻市佔率。

LCD面板的價格走低可能也是三星顯示器被迫放棄LCD事業的原因之一，根據市調機構「顯示器供應鏈諮詢」（DSCC）指出，32吋LCD電視面板的價格今年一月已來到38美元（約新台幣1050元），對比2021年6月的每片88美元（約新台幣2431元），相當於大降價64％。

三星顯示器已決定專攻QD OLED面板的發展，公司從2021年底著手建立QD大型顯示器（2200×2500 mm）的8.5代產線（Q1），不過目前只有72萬片55吋面板及108萬片65吋面板的小規模出貨，相當於三星電子2020年電視出貨量4928萬台的3.6％。

與此同時，LG做出和三星顯示器相反的決定，LG將會繼續在中國廣州的工廠生產LCD電視面板，不過該公司也會加速轉向OLED面板的生產。