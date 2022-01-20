日本單日確診首破4萬　研究：打完第3劑中和抗體升至100％

▲Omicron病毒正以驚人速度在日本境內擴散，引發第6波感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本19日單日新增確診數首破4萬例大關，來到4萬1487人，連續2天創新高紀錄。隨著連日確診數暴增，日本政府持續推動第3劑疫苗接種計畫，依據神戶大學研究團隊18日公開第3劑疫苗研究數據，受試者打完第3劑後，預防Omicron變異毒株的中和抗體升至100%。

共同社報導，神戶大學研究團隊去年12月展開研究，針對65名接種第3劑疫苗的20歲至60多歲醫師進行檢測，發現全體受試者都有中和抗體。數據顯示，受試者打完第2劑後2個月，中和抗體陽性率為23%，打完6個月後會降至5%，而接種第3劑後則會升至100%。

這份研究也針對阪神地區去年11月至12月的1000人進行血液分析，發現針對Delta毒株的中和抗體陽性率為78.7%，但對Omicron毒株則呈下滑趨勢，為36.6%。

研究團隊認為，日本第5波疫情趨穩主要原因，是疫苗接種後形成對Delta毒株有效免疫，但對Omicron毒株抵抗性並不充分，隨著第6波疫情到來，「有必要接種第3劑疫苗」。

Omicron病毒正以驚人速度在日本境內擴散，引發第6波感染，各地確診人數暴增，各地病床使用率急速上升，學校、醫院、高齡者機構等接連發生集體感染，大阪一週陽性率更是從年初的1%飆升至18.9%。目前政府已針對東京等13都縣追加適用「防止蔓延等重點措施」。

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