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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

家長注意！北市寒假實體課輔喊卡　12縣市校園措施一次看

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市寒假課輔、社團、畢業旅行等比賽暫停至2月底。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情一路燒進校園，為避免群聚風險，全台各縣市宣布寒假期間課輔活動新規範，部分縣市更將校外教學延期或取消，《ETtoday新聞雲》整理目前有宣布的縣市，一次看各地區寒輔措施。

台北市

台北市教育局19日宣布，從21日寒假開始到2月底，原則暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，寒假中各項學習活動，包括課業輔導、學藝活動、補教教學，改為線上方式或延後辦理。

而體育運動賽會或體育活動，像是教育盃賽事，一樣從寒假開始到二月底暫緩辦理，3月再來看疫情狀況做滾動修正，而北市寒假在2月10日結束，仍將在2月11日（五）開學，並未延後。

新北市

新北市教育局表示，寒假期間（1月21日至2月10日）校園課業輔導及各類活動，本市鼓勵學校採線上辦理，非必要活動可暫停或延期；倘舉辦實體活動則務必落實防疫措施，包含固定人員、固定座位、量體溫、戴口罩、落實清消等。開學後學校辦理各師生活動部分，將視疫情狀況滾動式修正。

基隆市

對於是否提早放寒假，基隆市教育處指出，目前各學校寒假課輔照常，會要求各校加強防疫措施，若指揮中心宣布疫情升級，寒輔課則改採線上教學。

桃園市

桃園市長鄭文燦表示，桃園市國高中在本週考完期末考後，可提前放寒假。而在經教育局與各校意見交流後，有關學生寒假輔導課程部分，以線上教學為主、實體教學為輔的方式進行。

另外，鄭文燦12日就已宣布取消國小戶外教學，15日上午的防疫會議時也提到，國、高中生取消畢業旅行，戶外教學、隔宿露營也都取消。

新竹市

因疫情攪局，竹市五所大學將多數停辦寒假營隊等實體活動。新竹市長林智堅18日坦承疫情確實持續增溫中，因此市府也緊密觀察疫情，但初步沒有提早放寒假的考慮，同時也表示，「疫情的變化，大家都知道，有去年經驗了」，市府也會採滾動式檢討，希望現在做好防疫工作，降低生活影響。

新竹縣

目前寒假課輔及社團活動照常進行，暫時不會停止畢業典禮、戶外教學或是服務學習等活動，將視疫情狀況滾動式修正。

台南市

黃偉哲12日表示，台南市不會跟進提早放寒假，而台南教育局已宣布戶外教學（含畢業旅行）暫緩跨縣市移動。

台中市

台中市政府表示，110學年度各校寒假課業輔導及營隊照常舉行，倘疫情警戒升級，將滾動修正為停辦或改成辦理線上學習。

另執行寒假校園課業輔導、營隊活動，請各校務必落實勤洗手、全程佩戴口罩，若須留校用餐，須使用隔板；每日確實進行環境清潔消毒，以維護師生及校園防疫安全。

彰化縣

彰化縣教育處表示，將依據疫情變化因應，目前校外教學及戶外教育等活動，請各校依照教育部防疫指引審慎評估，避免有安全疑慮活動，落實防疫。

南投縣

南投縣教育處表示，校園防疫仍維持二級警戒，並遵守疫情指揮中心和教育部防疫指引，暫時沒有停止學校畢業旅行或戶外教學，會提醒學校戶外教學如有安全疑慮都應避免。

高雄市

教育局建議，各級學校休業式採線上方式辦理，減少師生接觸與群聚風險。Omicron的傳染力高，潛伏期短，為減少校園感染風險，考量國小學童未接種疫苗，且部分國高中學生未施打第2劑滿14天，因此決議「校外教學、寒假活動以本市區為原則，強烈建議不要前往指揮中心公布已發生本土疫情的縣市」。

教育局指出，若學校辦理活動已徵詢家長意見，而且也確實評估疫情風險，仍規劃到發生本土疫情縣市辦理，應該在活動日前一周提報防疫計畫到教育局核准，防疫計畫未經教育局核准前請延辦或取消，活動期間應落實各項防疫措施，活動結束後要求參與者自我健康監測14天，若出現相關症狀，就醫時須主動說明相關旅遊史。

台東市

教育處表示，即日起至寒假期間請所屬各國中小及幼兒園遵守下列防疫原則：

一、學校參加縣外教學參訪、交流或賽事等活動，須提供防疫計畫報府核准。

二、校外人士進入校園洽公、參加研習、營隊活動等:

1、需檢附"施打兩劑疫苗之黃卡。
2、若未接種疫苗或第二劑接種未滿14日者，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。

三、為因應停課不停學措施，建請學校教師應操作一次線上教學演練。

未說明部分則依目前防疫規定辦理，並依中央疫情指揮中心及教育部指引做滾動式調整及修正。

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