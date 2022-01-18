陸直播主吸金力分6級！A咖女王年賺上百億　破產CEO靠帶貨還債

▲趙薇、古巨基等大明星也加入直播帶貨。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

直播賣貨風潮近年席捲中國大陸，2020年產業規模超過1.2兆元（人民幣，下同，約新台幣5.22兆元）。薇婭、李佳琦、辛巴作為第一梯隊主播，2021年雙十一帶貨銷售額超過30億元（約新台幣131億元），他們的收入也是相當驚人，其中薇婭2年進帳57.35億（約新台幣250億元），平均一年就賺了新台幣125億元。

近兩年肆虐的新冠疫情帶動「宅經濟」，直播電商更是爆發式增長。由艾瑞咨詢發布的《2021年中國直播電商行業研究報告》顯示，2020年中國大陸直播電商市場規模超1.2兆元，年增長率為197.0%，預計2023年規模將超過4.9兆元（約新台幣21.3兆元）。

直播行業的高吸金力令不少人趨之若鶩，截至2020年底，大陸直播電商相關企業累計註冊有8862家，2019-2020年增長360.8%。 行業內主播的從業人數已經達到123.4萬人。

▲ 直播帶貨銷售額金字塔。（圖／今日網紅）

帶貨主播吸金力「金字塔」

行業權威媒體《今日網紅》整理去年10月21日至11月11日雙十一購物季數據，以抖音、快手、淘寶直播三個平台所有主播的帶貨數據為主，並以大於30億、10至30億、4至10億、2至4億、1至2億和5000萬至1億為標準劃分成6個等級，共有124名主播入選。

▲ 按2021雙十一購物節銷售額，帶貨主播可分為六大梯隊。（圖／記者蔡儀潔製）

統計顯示，銷售額「大於30億元」第一梯隊的主播有3人，分別是薇婭、李佳琦及辛巴。其中在去年10月21日雙11啟動的當天上午，李佳琦最終銷售額達到106.53億元，薇婭直播銷售額為82.52億元，兩人遙遙領先其他主播。

「10億至30億」的第二梯隊有雪梨、時大漂亮、蛋蛋3人；「4億至10億」第三梯隊則有羅永浩、烈兒寶貝等9人。後面的三大梯隊則分別有15人、42人及51人。值得注意的是，曾於淘寶總裁蔣凡爆出桃色風波的網紅張大奕在第四梯隊，銷售額介於2億至4億元之間。

若以直播平台來看，淘寶和快手各佔一半，而抖音榜上無名，有「抖音一哥」之稱的羅永浩屈居第三梯隊，總排名在10名之外；淘寶群星匯聚，有汪涵、陳赫等人，堪稱「明星再就業平台」，不過主要集中在第五梯隊，銷量呈斷崖式差距；快手平台中「家族壟斷」明顯，貓妹妹、趙夢澈、安九Angel這3位主播都是辛巴的徒弟。正因「頭部主播」幾乎被「家族」壟斷殆盡，快手拿出百億補貼扶持中小主播或商家。

▲「帶貨女王」薇婭在進行直播。（圖／翻攝自微博）

直播主吸金力超明星

直播電商行業的快速發展下主播收入激增，一線直播主的知名度和吸金能力完全不輸明星。一份2019年1月1日至2021年9月1日的網紅主播收入排行榜中，年僅36歲的薇婭高居第一，總收入高達57.357億元（約新台幣250億元）。

據《新財富》發佈的2021年財富排行榜中，薇婭夫婦以90億元財富值首次登榜，排名第490位，比肩74歲「老乾媽」創始人陶華碧以及「餓了麼」外送平台創始人張旭豪。

▲大陸美妝網紅第一人李佳琦。（圖／記者魏有德攝）

有「口紅一哥」的李佳琦也不遑多讓，總收入為46.292億元（約新台幣201億元），不菲收入一度讓網友瞠目。他與薇婭的主要收入途徑一致，包括淘寶、綜藝節目、代言及自創企業。

以10.337億元收入位列第八的羅永浩，曾是手機品牌錘子科技創辦人，後因市場競爭激烈公司被迫倒閉，欠下6億元巨債。他2020年4月轉戰直播電商行業，由「行業冥燈」變成2021年笑到最後的人。

▼ 羅永浩在節目上透露還債進度。（圖／翻攝自微博）

▲薇婭被封殺。（圖／翻攝淘寶）

野蠻生長到放慢腳步

直播電商的高速發展也導致亂象百出，作為行業領頭羊的薇婭上月底被官方「開刀」。浙江省稅務局披露，網路主播黃薇（網名：薇婭）在2019年至2020年期間，偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億，故追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元 （約新台幣58億元）。

業內人士分析，一場銷售額超100億元的直播，即便只拿最低20%的銷售分成，頭部主播的傭金收入也超20億元。若按照稅率計算，頭部主播將要繳納9億多元的個人所得稅。

薇婭事後遭到封殺，所引發的後續效應仍在擴散，不僅上千名帶貨主播趕忙補繳稅，也使得行業格局發生改變。東吳證券分析師吳勁草向《華爾街見聞》表示，未來直播形式可能會朝著類似抖音直播的「去中心化」，更注重內容的方向發展，而不是僅靠折扣的方式進行商品營銷。