男醫生B站「直播婦科手術」偷拍私密部　女同事竟裝沒看見

▲男醫師竟直播婦科手術。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東日照市一名男醫生竟然為了博眼球，在B站（嗶哩嗶哩bilibili）上直播婦科手術，期間還偷拍隱私部位，而旁邊的女同事並沒有制止。目前，該名厲姓男醫師已被抓獲，案件正在進一步偵查中。

據《看看新聞》報導，B站18日晚出現疑似男醫生直播婦科手術一事，引發關注。爆料網友稱，其於1月15日下午偶然在B站進入一直播間，從裡面的對話內容得知，是一名男性麻醉師在一名女患者做婦科手術時進行的直播。

該名網友還說，在直播過程中，女患者曾問一名在場的女醫生說，現場的男性人員是否是為其做手術的醫生，女醫生則表示此人是麻醉師。

此後，爆料網友稱，女患者在手術期間一直被該名男麻醉師偷拍隱私部位並直播，「期間男麻醉師的同事也沒有阻止該行為。」

對於此事，B站18日晚回應稱，「經內部核查，您反饋的直播間於1月15日直播過程中被多次警告及切斷，隨後被永久封禁。目前我們已向公安機關進行舉報，並將積極配合警方開展調查取證。」

山東日照市公安局東港分局18日晚發布情況通報，指2022年1月18日16時許，日照市公安局東港分局接群眾舉報一醫生疑似在網上直播婦科手術片段，遂即對涉事醫院相關人員進行調查，於18時許將涉事醫生厲某抓獲；目前已立案，案件正在進一步偵查中。

▼警情通報。（圖／看看新聞）