網紅「鳳梨」被爆偷吃女粉絲：是4個孩子的媽　私密床照曝光

▲鳳梨被爆偷吃女粉絲。（圖／翻攝自匿名公社）

圖、文／CTWANT

網紅「鳳梨」吳泓逸個性直率，憑著獨特的台式風格以及親民的個性，深受許多粉絲喜愛。沒想到他昨天（19日）深夜遭到網友爆料偷吃女粉絲，對方是4個小孩的媽，甚至曬出照片證明，引發一番熱議。

網友在《匿名公社》控訴，鳳梨和女粉絲有不倫關係，對方是4個孩子的媽，和老公已經離婚，但因為小孩的關係，目前還同居在一起。他指出，女生有鳳梨媽媽家的鑰匙，晚上過夜到早上8點多才回家，照片都是在鳳梨房間跟辦公室，女生還偷拍鳳梨睡覺。

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▲女粉絲有鳳梨家的鑰匙。（圖／翻攝自匿名公社）

透過對話截圖可見，女粉絲炫耀，她和鳳梨發生關係，還有對方家的鑰匙，「他有留我，我怕屋主」。然而，爆料者後來卻私訊鳳梨，表明：「女的跟她前夫協議好搬回家顧小孩等等之類的，只是女生常常搞失蹤，她找你那段時間是在她跟她前夫同居下的時段，她說她也不演了，攤牌了」。

▲對話截圖曝光。（圖／翻攝自匿名公社）

貼文曝光後，網友都不以為意，紛紛留言，「都離婚了，又怎樣」、「這感覺就是女方故意的」、「大概是得不到，就毀了他」、「沒破壞家庭呀」、「沒結婚哪來的偷吃說」、「這女的感覺就是想紅啊！可能想替小孩找個有錢的老爸！」

據悉，鳳梨的感情生活備受關注，他時常和DJ歐菈互動曖昧，雖然僅稱呼對方為「秘書」，但已被許多網友認定是一對。前陣子更坦言，一直有想結婚的念頭，但是他認為自己的事業和經濟不夠穩定，遲遲無法下定決心。

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