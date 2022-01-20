越南移工欠3萬賭債遭綁架　母隔海報案警火速救出人質

▲台南市警善化分局破獲越南籍移工涉嫌擄人勒贖20萬元案，緝獲4嫌救出人質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

4名越籍移工為人幫人討回3萬元賭債，強行擄走一名同鄉移工，並透過臉書視訊恐嚇被害人遠在越南的母親，要求匯款20萬元才放人，台南市警善化分局據報，報請檢察官指揮，循線前往雲林縣莿桐鄉查獲4嫌，救出被害人，全案偵詢後以擄人勒贖罪嫌移送台南地檢署。

善化分局於1月17日深夜10時許，接獲越籍陳氏女子報案，說她阮姓兒子因3萬元新台幣的賭債糾紛被人限制自由，對方並透過臉書視訊，讓她看兒子被打巴掌，要求還款20萬元才能放人，善化分局立即與刑事局電信偵查大隊、歸仁分局、台南市刑警大隊共組專案小組，並報請台南地檢署蔡宜玲檢察官指揮偵辦。

專案小組緊急查找被害人阮男相關資料，發現他是失聯移工，查訪得知他的聯絡電話與可能出沒地區，但手機已於1月15日傍晚關機，再查訪熟識之越籍移工，鎖定特定車輛循線追查後，於1月18日晚間9時許於雲林縣莿桐鄉找到該車，再透過刑案紀錄系統發現附近有一處民宅曾為越籍移工聚集地。

警方查訪該處民宅，發現被害人與其他4名越籍犯嫌移工都在屋內，初步了解該4名犯嫌越籍移工於1月15日假借替朋友「阿全」討要3萬元賭資為由，在新北市五股區被害人宿舍內押走，後來並透過通訊軟體要求被害人母親交付20萬元贖款到銀行帳戶。

警方還查出，4名犯嫌為避脫擄人勒贖罪嫌，要求被害人配合演戲，5人一同玩樂的情境，並錄影存於手機內，藉此混淆視聽，萬一被警追查，營造僅為詐欺罪嫌的假象，全案經專案小組抽絲剝繭，於報案後24小時內完成救援緝匪任務，並將涉案犯嫌一舉查獲，全案偵訊後以擄人勒贖罪嫌移請台南地檢署偵辦，並擴大偵查中。

善化警分局長劉怡宗表示，人身安全保障無國籍之分，只要在國內遭犯罪者迫害，不論本國人或外國人都應立即報案並保持冷靜配合警方查緝，切勿掩蓋部分事實與情資，充分信任警察的偵查能量，警方絕不會辜負民眾對警方支持與期待。