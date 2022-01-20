名醫：病毒共存恐短時間癱瘓醫療　應符合2要件！陳時中坦言有困難

▲黃立民認為，和病毒共存的鬆綁策略不宜在年前啟動。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

Omicron病毒延燒，桃園群聚感染在2週內新增破百例，指揮中心日前表示應開始與病毒共存，感染科專家、台大兒童醫院院長黃立民指出，現在要與病毒共存必須符合2條件，且不適合在年前啟動，否則現有醫療量能恐在短時間癱瘓。

根據《中時新聞網》報導，黃立民表示，想與病毒共存，要等到60歲以上長者第3劑打到8成，且抗病毒藥物至少買到總人口數1成，更建議該鬆綁策略不宜在年前啟動，因為回台灣過年的人很多，很可能短時間內就癱瘓現有醫療量能。

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陳時中昨（19）日則回應，能夠打到高的比例當然保護是比較好，但整個情況要看疫情的情形，8成長者要打到3劑有些困難度，並舉出全世界第三劑覆蓋率最高的國家為例，最高可能是智利第3劑打到6成，第二為丹麥打了54%，其他大概都是3至4成多，「這些都是很早就開始打第三劑的國家的數字」。

▲黃立民認為，等到60歲以上長者超過8成完整接種3劑疫苗，才適合與病毒共存。（資料圖／記者呂佳賢攝）



接下農曆春節，疫情如此發展，是否沒辦法好好過年？黃立民則不那麼悲觀，他提出3點注意，第一、現在Omicron也沒什麼重症，只要醫院量能壓力不要太大，民眾不用太過緊張；第二、返鄉還是可以，可以見很久沒見的、必要的親友，其他就盡量減少接觸，第三則是出遊，也要和熟悉的人，室內比較有傳播風險，去戶外會比較適合。