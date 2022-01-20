「現在社區沒隱形傳播鏈」　醫曝證據：若失控不會這數字

記者陳俊宏／綜合報導

19日新增10例本土確診，精神科醫師沈政男指出，「哥甚至敢講，現在社區沒有存在隱形傳播鏈」，證據就是如果要靠隱形傳播鏈，從桃園傳到新竹那位確診主管，中間一定會留下好多案例，不可能桃園社區採檢4萬多人，卻是陽性率等於零。

沈政男在臉書表示，Omicron在幾個禮拜以後就會在歐美消退，屆時境外移入大幅減少，防疫負擔就會減輕許多；19日新增10例，是不是比周二少？如果疫情失控，絕對不會是這樣的數字。

「哥甚至敢講，現在社區沒有存在隱形傳播鏈！只是個人淺見，拜託，不必拿去記者會上詢問。」沈政男分析，證據就是有沒有看到新竹那位主管，說是查到曾與確診友人聚餐，而友人與銀行確診者足跡重疊？道理很簡單，如果要靠隱形傳播鏈從桃園傳到新竹，中間一定會留下好多案例，不可能桃園社區採檢4萬多人，卻是陽性率等於零（接觸者不算）。

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▼新竹市出現確診案例，民眾排隊採檢。（圖／翻攝林智堅IG）



沈政男說，同理，亞東醫院護理師那例，有沒有看到基因定序跟桃機群聚不一樣？這代表不是從隱形傳播鏈傳過去的啦！你要從桃園傳到新北，中間一定會留下很多案例，不會到現在靜悄悄。

沈政男認為，因此，19日新增的桃園大湳市場那例，說是陪病採檢確診，若去查查足跡，說不定也可以把感染鏈畫出來。

沈政男提到，回到亞東護理師那例，請問為什麼海底撈等足跡都是全部採陰？講不出來了吧？因為很可能那時根本還沒發病啊，發病是1月17日，而足跡是1月10日與1月13日；當然如果是已經發病，卻沒有在餐廳造成感染，那就證明餐廳防疫仍有一定強度。

沈政男表示，新竹鵝肉店員工採檢目前也都是陰性，只有同桌客人陽性，這就說明了哥的論點，尾牙比較歡樂，規模、互動比較多，傳染風險也比較高，而一般聚餐吃完就走，或許安全一些。

►本文獲得沈政男醫師授權。