2關鍵有望清零　醫：說2月會大爆發的人！哥準備打臉你們

記者陳俊宏／綜合報導

19日新增10例本土確診，精神科醫師沈政男表示，只要「機場檢疫不放鬆」、「社區所有案例都進行匡列與隔離」，就是往清零邁進，「說2月會大爆發的人，哥在倒數，準備要打臉你們。」

沈政男在臉書說，大家在談什麼清零與病毒共存，竟然還有人去做了民調！說是不贊成升三級與贊成與病毒共存都是5成多，「清零，不是靠升三級啦，拜託」；台灣為什麼可以清掉Alpha？還記得三級警戒到後來，雖然新增案例一直下降，就是留著一個尾巴，無法清零嗎？

沈政男指出，還記得特殊社交群聚嗎？三級警戒也無法清除特殊社交群聚，因為並未禁止5人以下室內群聚，而是靠著電信足跡揪出接觸者，一一隔離，終至追上隱形傳播鏈，遏止它們繼續擴散。

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▼指揮中心指揮官陳時中宣布，19日新增10例本土。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，清零靠著「二級警戒＋內用升級＋精準疫調與隔離」就能達成，未必要升三級；後來的Delta就更明顯了，根本就是開放內用了，但台灣還是可以清掉，原因就在於沒有放太久，釀成大爆發；而Alpha那麼難搞，就是因為放了一個月以上，累積了幾千例。

沈政男寫道，現在的Omicron雖然難纏，但台灣的優勢是沒有放太久，也沒有爆發大群聚，於是從去年12月24日機場清潔人員傳出病毒以後，大致上都還是可以追蹤與圍堵傳播鏈，所以說只要不再發生太嚴重的群聚事件，以台灣的疫調與圍堵速度，清零並非全然無望。

沈政男表示，哥不會在那邊跟你噴口水辯論清零與共存，只要第一，機場檢疫不放鬆，第二，社區所有案例都進行匡列與隔離，就是往清零邁進，只要每天你可以看到傳播圖被畫出來，就是清零有望，「清零有望就努力清零，清零無望還是要努力清零，因為，清零未必要靠升三級啦！」

沈政男說，有人說現在Rt值是5.2！哥說一周前每日新增十幾例，現在也是十幾例，Rt值怎會是5.2？Rt值現在是1左右啦，「說2月會大爆發的人，哥在倒數，準備要打臉你們。」

指揮中心19日公布國內新增10例本土個案，當中有7例與西堤相關。值得注意的是，1/7用餐的一家七口，又增加一名長者確診，若加上先前已確診的兩名孩童、媽媽、阿嬤以及爸爸，目前已累積6人染疫。

►本文獲得沈政男醫師授權。