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北市寒輔、社團明起暫停！5QA看懂「這些仍可實體辦」　3賽事喊卡

▲▼開學在即各校緊鑼密鼓地準備開學各項防疫事務，體溫量測、清潔消毒、防疫隔板等等都是重點中的重點。圖為新北市板橋區江翠國小防疫準備作為。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市中小學、幼兒園寒假期間暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

受到Omicron病毒影響，台灣本土疫情持續升溫，台北市教育局宣布明（21）日起至2月28日，暫停或延期辦理校外教學及畢業旅行與服務學習，學習活動則採線上方式或延期。《ETtoday新聞雲》整理出相關5項QA，提供民眾參考。

Q1：哪些活動停止？

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A1：若是跨校活動，暫停實體辦理，改採線上方式或延期辦理為原則，非跨校活動則分2種，一為教學性質活動，一樣改為線上或延期，二為學生照顧托育性質，原則可維持辦理，但需加強落實防疫措施，包括全程配戴口罩、體溫量測、酒精消毒、使用隔板一人一食、維持社交距離等。

Q2：寒假期間可以進行哪些種類實體課程？

Q2：學校得於加強防疫措施下辦理運動選手、技職選手、建教合作學生及表演藝術比賽選手訓練，不過授課人員應接種第2劑疫苗滿14天，訓練期間全程佩戴口罩，採固定分組、分時段、分區域之分流練習，避免交錯，除表演藝術比賽外，各時段20人為上限，吹奏類樂器無法配戴口罩，應維持2.25平方公尺社交距離或以隔板區隔。

▲▼高中以下學校停課兩周,線上教學,遠端學習,空蕩校園,無人班級。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市中小學體育選手可依防疫規定維持訓練，但賽事皆暫停。（圖／記者周宸亘攝）

Q3：哪些體育賽事確定暫停？

A3：國小跆拳道錦標賽（原訂1月22日至1月24日）、國小籃球錦標賽教師組（原訂2月12日至2月20日）、中小學巧固球錦標賽（原訂2月11日至2月17日）。

Q4：私立安親班是否可以繼續實體上課？

A4：可以，但需加強落實指揮中心防疫指引，上課全程配戴口罩、體溫量測、酒精消毒、使用隔板一人一食、維持社交距離等，教室外及門口應公告每間教室的容留人數上限。

Q5：學校可否暫停幼兒園托育？

A5：可以，但校方需自行衡量家長端狀況。

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