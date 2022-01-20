第3劑衝破10%　醫點名關鍵族群施打率「重中之重」！最怕這發展

記者陳俊宏／綜合報導

本土疫情升溫，全民踴躍施打第三劑追加劑疫苗。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，他同意長者的第三劑施打率才是現在的重中之重，「怕的是還沒打疫苗的老人家被感染重症癱瘓醫療啊。」根據疾管署最新資料，追加劑接種率達到10.13%。

19日新增10例本土確診，林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書提到，新竹和亞東醫院兩案是否是社區不明原因感染，可能還要等一下，然後又多了一個桃園大湳市場，加油呀！疫調很辛苦，也可能有其極限，大家要有耐心。

林氏璧說，台灣第三劑衝得很快，已經破10%了，台大兒童醫院院長黃立民老師說要與病毒共存，60歲以上老年人第三劑涵蓋率要夠高，抗病毒藥要買足，「我完全同意長者的第三劑施打率才是現在的重中之重！」

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林氏璧表示，但長者第三劑施打率要多高，老師建議的80%可能是稍有困難，當然當個高標是可以的；已經撐過這批Omicron的英國，整體第三劑施打是53.4%，但50歲以上則有破90%。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.84%、第2劑72.69%、追加劑接種率10.13%。（圖／記者呂佳賢攝）

有網友詢問，「我有個弱弱的問題，若Omicron病株不強，為何要大張旗鼓？害怕的是什麼？」林氏璧回，「怕的是還沒打疫苗的老人家被感染重症癱瘓醫療啊。」

林氏璧指出，至於黃立民老師說的抗病毒藥，是否至少該比照克流感買到總人口數10%，他覺得似乎有討論餘地，因為一開始藥物的使用應該會侷限於這兩個藥臨床試驗中的收案條件，有重症因子者才會給予，不像目前的克流感使用適應症比較廣泛。

林氏璧認為，但如果疫苗能打的越高，藥物的需求量可能可以少一些，具體上需要準備多少療程才足夠，這可能需要一些公衛模型的預估；這也要和單株抗體一併考慮，Omicron對於國內目前兩種單株抗體效果都比較沒效，也要考慮是否要儲備新的單株抗體，或是就以口服藥替代之。

根據疾管署最新資料，台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.84%、第2劑72.69%、基礎加強劑接種率0.44%、追加劑接種率10.13%。

已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12周、且滿18歲以上民眾，可於1922平台預約疫苗追加劑。指揮中心統計，第20期已有88.3萬人完成預約，當中選BNT有47.1萬人，莫德納有34.9萬人預約，平台上的莫德納幾乎被搶光。