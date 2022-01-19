東吳城中校區有確診者足跡　百餘名師生要自主健康管理

▲東吳大學城中校區有確診者足跡。（圖／翻攝Google Map）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，今（19日）傳出北市衛生局通知東吳大學，指城中校區在16日有確診者足跡，校方也在下午要求，今天使用該教室的百餘名師生進行自主健康管理，讓師生相當意外，東吳大學表示，該場地在16日當天就已經消毒過，確診者沒有跟東吳師生有任何接觸，校方基於保險起見，才請師生進行自主健康管理，這純粹是建議，而監測體溫、戴口罩本來就是目前該做的事，請外界不要過度臆測。

東吳大學指出，城中校區的「作楠廳」在16日出借給校外人士使用，活動結束後，有工友進入該教室做例行性消毒，而直到今天下午，校方才接獲北市衛生局通知，指該場地在16日有確診者足跡，由於今天有師生利用該場地進行期末成果發表，人數約一百餘人，校方基於保險，才建議在場師生進行自主健康管理，落實體溫量測、消毒、戴口罩等動作。

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東吳大學進一步說明，上週學校課程已經結束，而租借該場地時間為週日，經過調查，確診者並沒有與東吳大學的師生有任何接觸，當天進入該教室整理與清消的工友，本週一到週三也都沒進入校園，校方也請工友先不要到校，並到醫院進行PCR檢測。

東吳強調，該教室有確診者足跡已經是三天前，之後工友也有進行清消，今天基於保險，才建議在場師生回家進行自主健康管理7天，請外界不要過度臆測。