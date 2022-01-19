「蔣萬安血統正確必選台北市長」　焦糖喊：吳怡農該進牛棚暖身了

▲蔣萬安。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表示將於農曆春節後布局2022，而黨內參選台北市長呼聲最高的立委蔣萬安，今被媒體報導最快也在春節後正式表態。對此，民進黨士林北投準參選人「焦糖」陳嘉行19日酸，蔣萬安一定會出來選台北市長，因為除了蔣公轉世的前高雄市長韓國瑜之外，沒有人血統比蔣萬安正確。陳也向民進黨北市黨部主委吳怡農喊話，你是不是該進牛棚暖身了？

媒體報導，蔣萬安昨與國民黨議員、名嘴餐敘時，被問最快何時表態，蔣則明確回應會在農曆年後。對此，陳嘉行19日在臉書表示，希望蔣萬安扛住國民黨的壓力推動轉型正義，千萬不要只是出來演小清新，國民黨走鄉愿犬儒路線的大有人在，不需要蔣萬安來演。

陳嘉行提到，自己之前的文章就多次提到蔣萬安的立委職位不會做滿，一定會出來選台北市長，「因為除了蔣公轉世的韓國瑜之外，沒有人血統比蔣萬安正確」。陳還說，「這也是大家勸進我出來選台北市議員的原因之一：幫民進黨市長打空戰，因為對手可是國民黨儲君蔣萬安啊！」

陳嘉行還透過標記向吳怡農喊話，蔣萬安出來選市長，那你是不是該進牛棚暖身了？

針對上述媒體報導，蔣萬安19日受訪時未正面回應是否準備好參選北市，但他表示，昨天是單純過年前與好友的聚餐，彼此交換意見、討論很多議題，現在對他來說最重要的是，如何讓台北市及早做好準備，面對後疫情時代的各項挑戰，所以大家提出很多建議、想法，就聆聽大家的意見。

▼陳嘉行19日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）