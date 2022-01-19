年後宣布參選台北市長？　蔣萬安「關注疫情」：把自己角色扮演好

▲國民黨立委蔣萬安 。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安是台北市長熱門人選，動向備受關注。針對媒體報導將在年後參選，蔣萬安19日表示，國人現在最關注的還是疫情，希望大家在自己的崗位上，把角色扮演好，中央與地方共同合作，一起守住疫情。

蔣萬安表示，昨天與好友聚餐，大家彼此交換意見、討論很多議題，現在對他來說最重要的是如何讓台北市及早做好準備，面對後疫情時代的各項挑戰，席間大家給他很多建議，包括地方上的需求、後疫情時代民眾遭遇的困難，看看他在立法院如何結合地方與議員合作幫助民眾，面對後疫情時代的各項挑戰。他強調，國人現在最關注的還是疫情，希望大家在自己的崗位上，把角色扮演好，中央與地方共同合作，一起守住疫情。

對於媒體詢問在餐會席間有無談到前台北市長郝龍斌喊出的「藍白合」話題，蔣萬安受訪時則是表示，吃飯過程大家都是很輕鬆聊天，比較多是談到他在萬華設立心理諮詢服務據點，以及接下來規劃要如何幫助在地商圈轉型、愛心待用餐的進度等等，針對後疫情時代各層面遭遇的困難，要共同合作來幫助民眾。

另外，《地制法》修正可能延到下會期再審，屆時可能將有很多角色，「準備好了嗎？」蔣萬安則回應，「一直都準備好」，不管在衛環委員會還是針對民生議題、地制法等，都希望站在人民的角度幫人民發聲，「只要是對人民好，我一定是盡力捍衛，永遠和人民站在一起。」