郝龍斌拋台北市長「藍白合」　黃珊珊拿15%「蔣萬安就非常危險」

▲前台北市長郝龍斌 。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於2022台北市長選舉，前台北市長郝龍斌19日表示，若台北市副市長黃珊珊拿15%至18%，國民黨立委蔣萬安就非常危險，因此要尋求「藍白合」，郝也提出藍白合的四項做法，包含「北市共推市長、議員協調席次、竹市也採同樣模式」。

台北市長選戰激烈，蔣萬安呼聲最高、黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括衛福部長陳時中、前台中市長林佳龍、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

郝龍斌指出，黃珊珊當過台北市議員，還有台北市長柯文哲背後的行政資源支持，最後下來只會跟蔣萬安兩敗俱傷。以藍營的角度當然不希望黃珊珊選，但對民眾黨來說，當然會需要母雞去帶動議員參選人，「如果國民黨要在台北市穩穩的贏，跟民眾黨合作是最好的方式。」

郝龍斌認為，要談兩個政黨的合作當然不容易，但不談就沒機會，怎麼解決民眾黨不推市長候選人的問題，讓民眾黨能解決，在野必須合作，國民黨跟民眾黨還是要合作，「面對民進黨，在野黨應該合作！」

郝龍斌建議國民黨主席朱立倫，應該拜會柯文哲，尋求「藍白合作」，他也提出四項作法，首先北市長選戰採聯合民調，優者出線、劣者不選，形同「共推一組」市長候選人，以期「民進黨不會當選」。

再者，議員協調席次，以北市為例，各區都「禮遇」民眾黨至少一席的議員，保障席次。如果市長候選人是蔣萬安，那自己也可以幫忙民眾黨議員站台或助講；若最後市長候選人是黃珊珊，也一樣採藍白合模式選舉，拿最多的選票。

第三，所謂藍白合，不限於「台北市」，新竹市高虹安也有意參選，如果她在新竹民調高，也可以採「共推一組」的模式，「這個合作模式不只適用2022，還可以延續到2024。」