老人家最易挨詐！台中65歲以上長者　逾400人被假檢警嚇到匯款

記者鄧木卿／台中報導

春節將至，為人子女常會包紅包送給父母、長輩增添喜氣也祝福平安順利，這段期間也是長輩們手上現金較多的時刻，台中警方統計去年65歲以上長者有417人被假檢警或小孩被綁票等謊話詐騙，佔所有詐騙案6成以上，警方呼籲年輕民眾要常常提醒，免得失去畢生積蓄。

▲▼台中去年65歲以上長者，逾4百人被假檢警嚇到匯款。（圖／警方提供）

「阿北！你為蝦密要匯錢，你嘎我共一下」，台中警方接獲金融機構通報，聲稱有個長者要匯錢，疑似遭詐騙，該名長者聽到員警詢問時，第一句話即說「係法院卡來ㄟ」；另一個長者則接到自稱其小兒子的電話，電話那頭，小兒子哭著說因為欠錢被毆打，快拿錢去救他，到場員警立刻勸說「都是詐騙」，即時阻擋辛苦錢匯出。

警方表示，台灣已步入高齡化社會，詐騙集團經常利用老年人容易緊張、反應慢，以及獨自在家或不擅長使用網路媒體資訊，難以對外求證或求援的缺點，假冒檢警謊稱親友出事，或是「猜猜我是誰」等詐騙電話，長者一時慌了手腳，即依照對方指示前往銀行提領或是匯款。

經統計，台中市去年65歲以上長者遭詐騙的案件類型，主要以「假檢警」及「猜猜我是誰」之詐騙手法為主，該兩項案類共417件，占總件數6成以上，警方多管齊下，除了強化老年人防詐宣導外，平時更和金融機構多加聯繫，請第一線行員針對老年人加強關懷提問，此外，為人子女也該常常提醒長者，共同建立阻詐防線，避免誤入詐騙集團的圈套，確保長者們的畢生積蓄。